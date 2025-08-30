Für den Magdeburger SV Börde endete der 2. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 auf dem heimischen Platz ohne Punkte. Die Mannschaft verlor gegen den SV Seilerwiesen Magdeburg mit 1:2 (1:2).

Magdeburg/MTU. Die Partie zwischen dem Magdeburger SV Börde und dem SV Seilerwiesen Magdeburg hat eine unerfreuliche Wende für den Gastgeber genommen. Nach einem starken Start holten die Rivalen auf und entschieden das Match am Ende mit 1:2 (1:2) für sich.

Der erste Treffer fiel kurz nach dem Anstoß, als Benny Pascal Blümel für Magdeburg traf und nach nur eine Minute dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Das Gegentor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Kai Rathsack den Ball ins Netz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 2

Magdeburger SV Börde und SV Seilerwiesen Magdeburg – 1:1 in Minute 29

Der Ausgang des Spiels war schon in der ersten Spielhälfte entschieden. Der finale Treffer fiel kurz vor der Pause, als Daniel Stridde den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und damit den Sieg für den SV Seilerwiesen Magdeburg sicherte (42.). Der Magdeburger SV Börde hat sich somit Platz 13 gesichert.

Aufstellung und Statistik: Magdeburger SV Börde – SV Seilerwiesen Magdeburg

Magdeburger SV Börde: Markowski – Müller, Rhode, Horstkötter (61. Fritsch), Johne (59. Wesemeier), Blümel, M. Wolff, T. Wolff, Boeke (83. Köhler), Berlin, Gallert (74. Lange)

SV Seilerwiesen Magdeburg: Gleiß – Stridde, Theele, Grzenda, Gropius (74. Lentz), Kühn, Zoll (81. Lücke), Meyer (46. Buschmann), Rittmeister, Skorsetz, Rathsack

Tore: 1:0 Benny Pascal Blümel (1.), 1:1 Kai Rathsack (29.), 1:2 Daniel Stridde (42.); Schiedsrichter: Lars Gareis (Unseburg); Assistenten: Ralf Wondratschek, Torsten Meiners; Zuschauer: 47