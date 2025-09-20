Dem MSC Preussen gelang es am 5. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2, den SV Seilerwiesen Magdeburg mit 2:0 (0:0) zu besiegen. 15 Zuschauer waren live dabei.

Magdeburg/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Samstag den 15 Besuchern auf dem Sportplatz Tonschacht geboten. Die Magdeburger waren den Gästen aus Magdeburg mit 2:0 (0:0) souverän überlegen.

Diese Partie blieb in der ersten Halbzeit ohne Tore und die beiden Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Die Minuten verstrichen und es wollte einfach nicht klappen. Auch nach dem Seitenwechsel blieben alle Bemühungen erfolglos. Doch plötzlich wurde es noch einmal spannend: In der siebten Minute der Nachspielzeit schoss Illia Kompaniiets das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (90.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 5

2:0 Vorsprung für MSC Preussen – Minute 90+10

Ein letztes Tor folgte unmittelbar darauf, als Ihab El Zayat den Ball über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 2:0 erweiterte (90.+10). Damit war der Sieg der Magdeburger entschieden. In Spielminute 100 handelte sich der SV Seilerwiesen Magdeburg noch eine Gelbe Karte ein. Der MSC Preussen hat sich somit Platz vier gesichert.

Aufstellung und Statistik: MSC Preussen – SV Seilerwiesen Magdeburg

MSC Preussen: Ademovic – El Zayat, Gjoci (64. Volkmer), Haxhiu, Dervishaj, Chebli (85. Kidw), Hussen Gahdo (64. Al Mori), Tischer (46. Norenko), Farho (46. Kompaniiets), Jibril, Kulinich

SV Seilerwiesen Magdeburg: Gleiß – Dreiling, Grzenda, Rathsack, Stridde (90. Heck), Rittmeister, Skorsetz, Tamaan (59. Lentz), Zoll, Tilche (70. Seegers), Theele (85. Batal)

Tore: 1:0 Illia Kompaniiets (90.+7), 2:0 Ihab El Zayat (90.+10); Schiedsrichter: Paul Lemme (Gardelegen); Assistenten: Justin Rene Rothe, Fabian Pascal Rothe; Zuschauer: 15