Ergebnis 10. Spieltag MSC Preussen erkämpft engen 1:0-Erfolg gegen Eilslebener SV
Der MSC Preussen sicherte sich am 10. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 einen 1:0 (0:0)-Heimsieg gegen den Eilslebener SV.
Magdeburg/MTU. Am Freitag endete das Spiel zwischen MSC Preussen und Eilslebener SV mit einem torarmen 1:0 (0:0). 128 Zuschauer waren im Heinrich-Germer-Stadion live dabei.
Das Spiel blieb in der ersten Halbzeit ohne Treffer und die beiden Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.
Dann, 19 Spielminuten nach dem Seitenwechsel, brachte Besim Gjoci den Gastgeber in Führung (64.).
Spielinfos
- Datum & Uhrzeit: 31.10.2025, 14.00 Uhr
- Austragungsort: Magdeburg
- Wettbewerb: Landesklasse 2
- Spieltag: 10
Aufstellung und Statistik: MSC Preussen – Eilslebener SV
MSC Preussen: Ademovic – Tischer, Gjoci (80. Kidw), Farho, Dervishaj, Al Mori (46. Chebli), Preuss, Jahjah, Jibril, Rezai (68. Hussen Gahdo), El Zayat
Eilslebener SV: Bergeest – Derda (6. Bockwoldt), Sacher, Jakobs, Reber, Stolte (65. Weber), Falk, Hampel (85. Duckstein), Willms, Badeleben (65. Köhler), Haus
Tore: 1:0 Besim Gjoci (64.); Zuschauer: 128