Der MSC Preussen sicherte sich am 10. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 einen 1:0 (0:0)-Heimsieg gegen den Eilslebener SV.

Magdeburg/MTU. Am Freitag endete das Spiel zwischen MSC Preussen und Eilslebener SV mit einem torarmen 1:0 (0:0). 128 Zuschauer waren im Heinrich-Germer-Stadion live dabei.

Das Spiel blieb in der ersten Halbzeit ohne Treffer und die beiden Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Dann, 19 Spielminuten nach dem Seitenwechsel, brachte Besim Gjoci den Gastgeber in Führung (64.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 31.10.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 10

Aufstellung und Statistik: MSC Preussen – Eilslebener SV

MSC Preussen: Ademovic – Tischer, Gjoci (80. Kidw), Farho, Dervishaj, Al Mori (46. Chebli), Preuss, Jahjah, Jibril, Rezai (68. Hussen Gahdo), El Zayat

Eilslebener SV: Bergeest – Derda (6. Bockwoldt), Sacher, Jakobs, Reber, Stolte (65. Weber), Falk, Hampel (85. Duckstein), Willms, Badeleben (65. Köhler), Haus

Tore: 1:0 Besim Gjoci (64.); Zuschauer: 128