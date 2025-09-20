Dem MSC Preussen gelang es am 5. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2, den SV Seilerwiesen Magdeburg mit 2:0 (0:0) zu besiegen. 15 Zuschauer waren live dabei.

Magdeburg/MTU. Am Samstag konnten die Fußballfans auf dem Sportplatz Tonschacht ein erfolgreiches Heimspiel verfolgen. Die Magdeburger gewannen souverän mit 2:0 (0:0) gegen die Kontrahenten aus Magdeburg.

Das Spiel blieb in der ersten Hälfte des Spiels ohne Treffer und die beiden Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Die Minuten schritten voran und es wollte einfach nicht klappen. Auch nach dem Seitenwechsel blieben alle Bemühungen ohne Erfolg. Doch plötzlich wurde es noch einmal spannend: In der siebten Minute der Nachspielzeit schoss Illia Kompaniiets das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (90.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 5

100. Minute: MSC Preussen liegt mit 2:0 vorne

Der letzte Treffer folgte unmittelbar darauf, als Ihab El Zayat den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 2:0 festigte (90.+10). Damit war der Triumph der Magdeburger entschieden. In Spielminute 100 handelte sich der SV Seilerwiesen Magdeburg noch eine Gelbe Karte ein. Die Magdeburger sicherten sich somit Platz vier.

Aufstellung und Statistik: MSC Preussen – SV Seilerwiesen Magdeburg

MSC Preussen: Ademovic – Kulinich, Gjoci (64. Volkmer), Chebli (85. Kidw), Farho (46. Kompaniiets), Jibril, Dervishaj, Haxhiu, Tischer (46. Norenko), El Zayat, Hussen Gahdo (64. Al Mori)

SV Seilerwiesen Magdeburg: Gleiß – Stridde (90. Heck), Skorsetz, Grzenda, Tilche (70. Seegers), Dreiling, Tamaan (59. Lentz), Rittmeister, Rathsack, Zoll, Theele (85. Batal)

Tore: 1:0 Illia Kompaniiets (90.+7), 2:0 Ihab El Zayat (90.+10); Schiedsrichter: Paul Lemme (Gardelegen); Assistenten: Justin Rene Rothe, Fabian Pascal Rothe; Zuschauer: 15