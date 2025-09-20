Dem MSC Preussen gelang es am 5. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2, den SV Seilerwiesen Magdeburg mit 2:0 (0:0) zu besiegen. 15 Zuschauer waren live dabei.

Magdeburg/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Samstag den 15 Besuchern auf dem Sportplatz Tonschacht geboten. Die Magdeburger setzten sich souverän mit 2:0 (0:0) gegen die Gäste aus Magdeburg durch.

Am Ende einer trefferlosen ersten Spielhälfte gingen die Mannschaften ohne Tore in die Pause.

Ohne Tore ging es in die Nachspielzeit. Dann die Überraschung in der siebten Minute, als Illia Kompaniiets für Preussen traf und in den 7 Minuten der Nachspielzeit dem Gastgeber einen Vorteil sicherte.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 5

Minute 90+10: MSC Preussen baut Führung auf 2:0 aus

Unmittelbar darauf gelang es Ihab El Zayat, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 2:0 zu erweitern (90.+10). In Spielminute 100 handelte sich der SV Seilerwiesen Magdeburg noch eine Gelbe Karte ein. Der MSC Preussen sicherte sich somit Platz vier.

Aufstellung und Statistik: MSC Preussen – SV Seilerwiesen Magdeburg

MSC Preussen: Ademovic – El Zayat, Jibril, Tischer (46. Norenko), Chebli (85. Kidw), Dervishaj, Hussen Gahdo (64. Al Mori), Farho (46. Kompaniiets), Gjoci (64. Volkmer), Kulinich, Haxhiu

SV Seilerwiesen Magdeburg: Gleiß – Theele (85. Batal), Tilche (70. Seegers), Zoll, Tamaan (59. Lentz), Rathsack, Grzenda, Dreiling, Stridde (90. Heck), Skorsetz, Rittmeister

Tore: 1:0 Illia Kompaniiets (90.+7), 2:0 Ihab El Zayat (90.+10); Schiedsrichter: Paul Lemme (Gardelegen); Assistenten: Justin Rene Rothe, Fabian Pascal Rothe; Zuschauer: 15