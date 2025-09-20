Der MSC Preussen erzielte am 5. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 vor 15 Zuschauern einen klaren 2:0 (0:0)-Sieg gegen den SV Seilerwiesen Magdeburg.

Magdeburg/MTU. Die 15 Besucher auf dem Sportplatz Tonschacht haben am Samstag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Magdeburger schlugen die Gäste aus Magdeburg mit 2:0 (0:0) souverän.

Nach einer trefferlosen ersten Halbzeit gingen die Mannschaften ohne Tore in die Pause.

Mit 0:0 ging es in die Nachspielzeit. Dann die Überraschung in der siebten Minute, als Illia Kompaniiets für Preussen traf und in den 7 Minuten der Nachspielzeit dem Gastgeber einen Vorteil sicherte.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 5

MSC Preussen führt mit 2:0 – 100. Minute

Schon drei Spielminuten darauf konnte Ihab El Zayat (Preussen) den Ball über die Linie bringen (90.+10). Mit 2:0 verließen die Magdeburger den Platz als Sieger. In Spielminute 100 handelte sich der SV Seilerwiesen Magdeburg noch eine Gelbe Karte ein. Der MSC Preussen hat sich somit Platz vier gesichert.

Aufstellung und Statistik: MSC Preussen – SV Seilerwiesen Magdeburg

MSC Preussen: Ademovic – Hussen Gahdo (64. Al Mori), Jibril, Kulinich, Dervishaj, Tischer (46. Norenko), Gjoci (64. Volkmer), Chebli (85. Kidw), Haxhiu, El Zayat, Farho (46. Kompaniiets)

SV Seilerwiesen Magdeburg: Gleiß – Zoll, Tamaan (59. Lentz), Stridde (90. Heck), Tilche (70. Seegers), Rittmeister, Dreiling, Skorsetz, Theele (85. Batal), Rathsack, Grzenda

Tore: 1:0 Illia Kompaniiets (90.+7), 2:0 Ihab El Zayat (90.+10); Schiedsrichter: Paul Lemme (Gardelegen); Assistenten: Justin Rene Rothe, Fabian Pascal Rothe; Zuschauer: 15