Der MSC Preussen erzielte am 5. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 vor 15 Zuschauern einen klaren 2:0 (0:0)-Sieg gegen den SV Seilerwiesen Magdeburg.

Magdeburg/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Samstag den 15 Besuchern auf dem Sportplatz Tonschacht geboten. Die Magdeburger waren den Gästen aus Magdeburg mit 2:0 (0:0) souverän überlegen.

Am Ende einer trefferlosen ersten Spielhälfte gingen die Mannschaften ohne Tore in die Pause.

Ohne einen Treffer ging es in die Nachspielzeit. Dann die Überraschung in der siebten Minute, als Illia Kompaniiets für Preussen traf und in den 7 Minuten der Nachspielzeit dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 5

Minute 90+10: MSC Preussen führt mit zwei Toren

Bereits drei Minuten später konnte Ihab El Zayat (Preussen) den Ball über die Linie bringen (90.+10). Mit 2:0 gingen die Magdeburger als Sieger vom Platz. In Spielminute 100 handelte sich der SV Seilerwiesen Magdeburg noch eine Gelbe Karte ein. Die Magdeburger sicherten sich somit Platz vier.

Aufstellung und Statistik: MSC Preussen – SV Seilerwiesen Magdeburg

MSC Preussen: Ademovic – Hussen Gahdo (64. Al Mori), Farho (46. Kompaniiets), Tischer (46. Norenko), Jibril, Haxhiu, Kulinich, Chebli (85. Kidw), Gjoci (64. Volkmer), Dervishaj, El Zayat

SV Seilerwiesen Magdeburg: Gleiß – Stridde (90. Heck), Grzenda, Tamaan (59. Lentz), Zoll, Tilche (70. Seegers), Rathsack, Dreiling, Skorsetz, Rittmeister, Theele (85. Batal)

Tore: 1:0 Illia Kompaniiets (90.+7), 2:0 Ihab El Zayat (90.+10); Schiedsrichter: Paul Lemme (Gardelegen); Assistenten: Justin Rene Rothe, Fabian Pascal Rothe; Zuschauer: 15