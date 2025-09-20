Der MSC Preussen errang am 5. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 vor 15 Zuschauern einen klaren 2:0 (0:0)-Sieg gegen den SV Seilerwiesen Magdeburg.

Magdeburg/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Samstag den 15 Besuchern auf dem Sportplatz Tonschacht geboten. Die Magdeburger waren den Gästen aus Magdeburg mit 2:0 (0:0) souverän überlegen.

Am Ende einer trefferlosen ersten Halbzeit gingen die beiden Mannschaften 0:0 in die Pause.

Mit 0:0 ging es in die Nachspielzeit. Dann die Überraschung in der siebten Minute, als Illia Kompaniiets für Preussen traf und in den 7 Minuten der Nachspielzeit dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 5

100. Minute: MSC Preussen führt mit zwei Toren

Unmittelbar darauf gelang es Ihab El Zayat, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 2:0 zu festigen (90.+10). In Spielminute 100 handelte sich der SV Seilerwiesen Magdeburg noch eine Gelbe Karte ein. Der MSC Preussen hat sich somit Platz vier gesichert.

Aufstellung und Statistik: MSC Preussen – SV Seilerwiesen Magdeburg

MSC Preussen: Ademovic – Gjoci (64. Volkmer), El Zayat, Haxhiu, Kulinich, Tischer (46. Norenko), Farho (46. Kompaniiets), Dervishaj, Jibril, Chebli (85. Kidw), Hussen Gahdo (64. Al Mori)

SV Seilerwiesen Magdeburg: Gleiß – Skorsetz, Rathsack, Zoll, Theele (85. Batal), Rittmeister, Tilche (70. Seegers), Stridde (90. Heck), Tamaan (59. Lentz), Dreiling, Grzenda

Tore: 1:0 Illia Kompaniiets (90.+7), 2:0 Ihab El Zayat (90.+10); Schiedsrichter: Paul Lemme (Gardelegen); Assistenten: Justin Rene Rothe, Fabian Pascal Rothe; Zuschauer: 15