Dem MSC Preussen glückte es am 5. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2, den SV Seilerwiesen Magdeburg mit 2:0 (0:0) zu besiegen. 15 Fans verfolgten das Spiel live vor Ort.

Magdeburg/MTU. Die 15 Besucher auf dem Sportplatz Tonschacht haben am Samstag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Magdeburger besiegten das Team aus Magdeburg mit 2:0 (0:0) souverän.

In der ersten Halbzeit konnte keine der Mannschaften ein Tor für sich verzeichnen und so ging es mit 0:0 ohne Tore in die Pause.

Illia Kompaniiets (MSC Preussen) netzte überraschend noch in der in der 7. Minute der Nachspielzeit ein und brachte den Gastgeber in Führung.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 5

Minute 90+10: MSC Preussen führt mit zwei Toren

Bereits drei Spielminuten darauf konnte Ihab El Zayat (Preussen) den Ball über die Linie bringen (90.+10). Mit 2:0 gingen die Magdeburger als Sieger vom Platz. In Spielminute 100 handelte sich der SV Seilerwiesen Magdeburg noch eine Gelbe Karte ein. Der MSC Preussen hat sich somit Platz vier gesichert.

Aufstellung und Statistik: MSC Preussen – SV Seilerwiesen Magdeburg

MSC Preussen: Ademovic – Haxhiu, Chebli (85. Kidw), Kulinich, El Zayat, Jibril, Hussen Gahdo (64. Al Mori), Dervishaj, Gjoci (64. Volkmer), Farho (46. Kompaniiets), Tischer (46. Norenko)

SV Seilerwiesen Magdeburg: Gleiß – Theele (85. Batal), Dreiling, Tilche (70. Seegers), Rathsack, Tamaan (59. Lentz), Rittmeister, Stridde (90. Heck), Zoll, Grzenda, Skorsetz

Tore: 1:0 Illia Kompaniiets (90.+7), 2:0 Ihab El Zayat (90.+10); Schiedsrichter: Paul Lemme (Gardelegen); Assistenten: Justin Rene Rothe, Fabian Pascal Rothe; Zuschauer: 15