Am 10. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 glückte dem MSC Preussen ein 1:0 (0:0)-Triumph über den Eilslebener SV.

Magdeburg/MTU. 1:0 (0:0) lautet das Endergebnis des Matches zwischen dem MSC Preussen und Eilslebener SV. 128 Zuschauer verfolgten das Spiel im Heinrich-Germer-Stadion.

Diese Partie blieb in der ersten Hälfte des Spiels torlos und die beiden Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Dann, 19 Spielminuten nach dem Seitenwechsel, brachte Besim Gjoci den Gastgeber in Führung (64.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 31.10.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 10

Aufstellung und Statistik: MSC Preussen – Eilslebener SV

MSC Preussen: Ademovic – Gjoci (80. Kidw), Jibril, Farho, Preuss, Rezai (68. Hussen Gahdo), Al Mori (46. Chebli), Jahjah, El Zayat, Tischer, Dervishaj

Eilslebener SV: Bergeest – Falk, Badeleben (65. Köhler), Stolte (65. Weber), Sacher, Willms, Derda (6. Bockwoldt), Reber, Jakobs, Hampel (85. Duckstein), Haus

Tore: 1:0 Besim Gjoci (64.); Zuschauer: 128