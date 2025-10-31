Der MSC Preussen sicherte sich am 10. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 einen 1:0 (0:0)-Heimsieg gegen den Eilslebener SV.

MSC Preussen sichert sich knappen Sieg gegen Eilslebener SV mit 1:0

Magdeburg/MTU. Im Heinrich-Germer-Stadion haben 128 Fußballfans am Freitag das Match zwischen dem MSC Preussen und dem Eilslebener SV verfolgt. Das Spiel endete in einem torarmen 1:0 (0:0).

Diese Partie blieb in der ersten Hälfte des Spiels torlos und die beiden Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Dann, 19 Minuten nach dem Seitenwechsel, brachte Besim Gjoci den Gastgeber in Führung (64.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 31.10.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 10

Aufstellung und Statistik: MSC Preussen – Eilslebener SV

MSC Preussen: Ademovic – El Zayat, Jahjah, Preuss, Dervishaj, Tischer, Jibril, Rezai (68. Hussen Gahdo), Gjoci (80. Kidw), Al Mori (46. Chebli), Farho

Eilslebener SV: Bergeest – Sacher, Jakobs, Reber, Willms, Hampel (85. Duckstein), Badeleben (65. Köhler), Derda (6. Bockwoldt), Falk, Haus, Stolte (65. Weber)

Tore: 1:0 Besim Gjoci (64.); Zuschauer: 128