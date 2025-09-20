Dem MSC Preussen gelang es am 5. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2, den SV Seilerwiesen Magdeburg mit 2:0 (0:0) zu besiegen. 15 Zuschauer waren live dabei.

Magdeburg/MTU. Am Samstag konnten die Fußballfans auf dem Sportplatz Tonschacht eine erfolgreiche Heimpartie verfolgen. Die Magdeburger gewannen souverän mit 2:0 (0:0) gegen die Gäste aus Magdeburg.

Am Ende einer trefferlosen ersten Halbzeit gingen die beiden Mannschaften ohne Tore in die Pause.

Torlos ging es in die Nachspielzeit. Dann die Überraschung in der siebten Minute, als Illia Kompaniiets für Preussen traf und in den 7 Minuten der Nachspielzeit dem Gastgeber einen Vorteil sicherte.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 5

100. Minute: MSC Preussen baut Führung auf 2:0 aus

Ein letzter Treffer folgte unmittelbar danach, als Ihab El Zayat den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 2:0 festigte (90.+10). Damit war der Sieg der Magdeburger entschieden. In Spielminute 100 handelte sich der SV Seilerwiesen Magdeburg noch eine Gelbe Karte ein. Die Magdeburger sicherten sich somit Platz vier.

Aufstellung und Statistik: MSC Preussen – SV Seilerwiesen Magdeburg

MSC Preussen: Ademovic – Kulinich, Tischer (46. Norenko), Farho (46. Kompaniiets), Haxhiu, Jibril, Gjoci (64. Volkmer), Dervishaj, Chebli (85. Kidw), Hussen Gahdo (64. Al Mori), El Zayat

SV Seilerwiesen Magdeburg: Gleiß – Rittmeister, Dreiling, Theele (85. Batal), Stridde (90. Heck), Grzenda, Tilche (70. Seegers), Skorsetz, Tamaan (59. Lentz), Zoll, Rathsack

Tore: 1:0 Illia Kompaniiets (90.+7), 2:0 Ihab El Zayat (90.+10); Schiedsrichter: Paul Lemme (Gardelegen); Assistenten: Justin Rene Rothe, Fabian Pascal Rothe; Zuschauer: 15