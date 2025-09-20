Der MSC Preussen erzielte am 5. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 vor 15 Zuschauern einen klaren 2:0 (0:0)-Sieg gegen den SV Seilerwiesen Magdeburg.

Magdeburg/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Samstag den 15 Besuchern auf dem Sportplatz Tonschacht geboten. Die Magdeburger waren den Gästen aus Magdeburg mit 2:0 (0:0) souverän überlegen.

In der ersten Hälfte des Spiels konnte keine der Mannschaften ein Tor für sich erspielen und so ging es mit 0:0 ohne Tore in die Pause.

Illia Kompaniiets (MSC Preussen) netzte überraschend noch in der in der 7. Minute der Nachspielzeit ein und brachte den Gastgeber in Führung.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 5

MSC Preussen mit 2:0 vorne – 100. Minute

Ein letzter Treffer folgte kurz danach, als Ihab El Zayat den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 2:0 festigte (90.+10). Damit war der Erfolg der Magdeburger gesichert. In Spielminute 100 handelte sich der SV Seilerwiesen Magdeburg noch eine Gelbe Karte ein. Der MSC Preussen sicherte sich somit Platz vier.

Aufstellung und Statistik: MSC Preussen – SV Seilerwiesen Magdeburg

MSC Preussen: Ademovic – Farho (46. Kompaniiets), Tischer (46. Norenko), Gjoci (64. Volkmer), Haxhiu, El Zayat, Chebli (85. Kidw), Kulinich, Jibril, Dervishaj, Hussen Gahdo (64. Al Mori)

SV Seilerwiesen Magdeburg: Gleiß – Dreiling, Zoll, Rittmeister, Theele (85. Batal), Stridde (90. Heck), Tilche (70. Seegers), Tamaan (59. Lentz), Skorsetz, Rathsack, Grzenda

Tore: 1:0 Illia Kompaniiets (90.+7), 2:0 Ihab El Zayat (90.+10); Schiedsrichter: Paul Lemme (Gardelegen); Assistenten: Justin Rene Rothe, Fabian Pascal Rothe; Zuschauer: 15