Dem MSC Preussen glückte es am 5. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2, den SV Seilerwiesen Magdeburg mit 2:0 (0:0) zu besiegen. 15 Fans verfolgten das Spiel live vor Ort.

Magdeburg/MTU. Die 15 Besucher auf dem Sportplatz Tonschacht haben am Samstag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Magdeburger schlugen die Gäste aus Magdeburg mit 2:0 (0:0) souverän.

In der ersten Halbzeit konnte keine der Mannschaften ein Tor für sich verzeichnen und so ging es mit 0:0 ohne Tore in die Pause.

Illia Kompaniiets (MSC Preussen) netzte überraschend noch in der in der 7. Minute der Nachspielzeit ein und brachte den Gastgeber in Führung.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 5

MSC Preussen in Minute 90+10 2:0 in Führung

Ein letzter Treffer folgte unmittelbar danach, als Ihab El Zayat den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 2:0 verfestigte (90.+10). Damit war der Erfolg der Magdeburger gesichert. In Spielminute 100 handelte sich der SV Seilerwiesen Magdeburg noch eine Gelbe Karte ein. Die Magdeburger haben sich somit Platz vier gesichert.

Aufstellung und Statistik: MSC Preussen – SV Seilerwiesen Magdeburg

MSC Preussen: Ademovic – Hussen Gahdo (64. Al Mori), Gjoci (64. Volkmer), Kulinich, Dervishaj, Tischer (46. Norenko), El Zayat, Farho (46. Kompaniiets), Haxhiu, Chebli (85. Kidw), Jibril

SV Seilerwiesen Magdeburg: Gleiß – Zoll, Rathsack, Stridde (90. Heck), Theele (85. Batal), Grzenda, Skorsetz, Tilche (70. Seegers), Dreiling, Tamaan (59. Lentz), Rittmeister

Tore: 1:0 Illia Kompaniiets (90.+7), 2:0 Ihab El Zayat (90.+10); Schiedsrichter: Paul Lemme (Gardelegen); Assistenten: Justin Rene Rothe, Fabian Pascal Rothe; Zuschauer: 15