Magdeburg/MTU. Am Samstag haben sich der Magdeburger SV Börde und der BSV 79 Magdeburg ein fesselndes Duell geliefert. Das Ergebnis war ein 2:4 (1:4).

Schon kurz nach dem Anstoß schoss Patrick Kreutzer das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (4.). Die Magdeburger konterten schon kurze Zeit später. Diesmal war Janis Klinzmann der Torschütze (5.).

Tor Nummer drei schoss Philipp Glage für Magdeburg (22.). Es blieb spannend. Philipp Glage (Magdeburg) und Janis Klinzmann (Magdeburg) trafen in Minute 30 und 44. Spielstand 4:1 für den BSV 79 Magdeburg.

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 6

In Minute 72 fiel das letzte Tor der Partie. 27 Minuten nach Anpfiff gelang es David Berlin, den Ball ins Netz zu befördern (72.). Um zum Rivalen aufzuschließen reichte es allerdings nicht mehr. In Spielminute 75 handelte sich der BSV 79 Magdeburg noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: Magdeburger SV Börde – BSV 79 Magdeburg

Magdeburger SV Börde: König – M. Rebone, Wolff (59. Leonhardt), L. Rebone (77. Johne), Berlin, Rhode, Boeke (46. Lange), Fritsch, Wesemeier, Kreutzer, Gallert (77. Horstkötter)

BSV 79 Magdeburg: Drebenstedt – Klinzmann (90. Heyse), Gröschner, Wolde, Spiering (79. Nsien), Kokert (86. Kasper), Horn, Hartwig, Glage, Ellrich (66. Bansemer), Ngou

Tore: 1:0 Patrick Kreutzer (4.), 1:1 Janis Klinzmann (5.), 1:2 Philipp Glage (22.), 1:3 Philipp Glage (30.), 1:4 Janis Klinzmann (44.), 2:4 David Berlin (72.); Schiedsrichter: Alexa Deunert (Stendal); Assistenten: Danilo Babajew, Fynn Lennox Hansen; Zuschauer: 22