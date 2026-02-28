Fußball-Landesklasse 2: Der Heimbonus half dem Roter Stern Sudenburg am Samstag nicht, als er sich vor 64 Zuschauern mit 0:2 (0:0) gegen den SSV Samswegen 1884 geschlagen geben musste.

Niederlage vor heimischem Publikum: Roter Stern Sudenburg muss 0:2 gegen SSV Samswegen 1884 akzeptieren

Magdeburg/MTU. Das war kein erfolgreicher Spieltag für Patrick Reich. Der Trainer von Stern musste sein Team bei einer 0:2 (0:0)-Niederlage gegen Samswegen beobachten.

Diese Partie verlief in der ersten Halbzeit ohne Tore und die beiden Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Kurz nach dem Seitenwechsel schoss Robby Nagel das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen (51.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.02.2026, 15.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 17

Roter Stern Sudenburg sieht sich 0:2 im Rückstand – Minute 80

Das finale Tor der Partie fiel 35 Minuten nach der Pause, als Spieler Nummer 10 den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 0:2 ausbaute (80.). Damit war der Triumph der Börder gesichert. In Spielminute 80 handelte sich der SSV Samswegen 1884 noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: Roter Stern Sudenburg – SSV Samswegen 1884

Roter Stern Sudenburg: Jentsch – Unger (46. Spilgies), Abraham, Böttcher, Hennings, Schimmelpfennig (74. Felgenhauer), Lüthgarth (46. Moushfiq), Pakebusch, Gläser, Pfitzner (70. Alkhalaf), Riedel

SSV Samswegen 1884: Lindemann – Ermisch, Engler (46. Herbst), Sonnabend (46. Feyer), Wagner, Lehmann, Ronge, Bartsch, Nagel (72. Resch), Gamroth (85. Jahns)

Tore: 0:1 Robby Nagel (51.), 0:2 (80.); Zuschauer: 64