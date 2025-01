Fußball-Landesklasse 2: Am Samstag war die SG Blau-Weiß Gerwisch gegenüber dem Osterweddinger SV machtlos und wurde 0:3 (0:0) besiegt.

Gerwisch/MTU. Das war kein erfolgreicher Spieltag für Andreas Krause. Der Trainer von Gerwisch musste seine Mannschaft bei einer 0:3 (0:0)-Niederlage gegen Osterwedding beobachten. Insgesamt fünf Karten verteilte der Spielleiter in dieser hitzigen Partie.

In der ersten Spielhälfte konnte keine der Mannschaften ein Tor für sich erkämpfen und so ging es mit 0:0 ohne Tore in die Pause.

Tom Robin Koch (Osterweddinger SV) netzte in der 1. Minute der zweiten Spielhälfte (46.) als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 14.12.2024, 13.00 Uhr

Austragungsort: Gerwisch

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 15

SG Blau-Weiß Gerwisch auf Augenhöhe mit Osterweddinger SV – 0:0

Das Spiel endete bitter für die Gerwischer. In Minute 90 lenkte Simon Otto Fritz den Ball unglücklich ins eigene Tor und baute den Vorsprung der Gegner noch weiter aus.

Aufstellung und Statistik: SG Blau-Weiß Gerwisch – Osterweddinger SV

SG Blau-Weiß Gerwisch: Krüger – Gehrmann, M. Deckert (71. Schrimpf), Kattner, Fritz, Dake, Grahn (58. Thormeier), Möser, Jung (68. Lisak), Köthnig (77. Mangold), M. Deckert

Osterweddinger SV: Helmholz – Herrmanns, Müller, Iser (46. Nölle), Koch, Barkowski, Nakoinz, Magel (79. Zabel), Embach (63. Loof), Gläser, Schulze

; Zuschauer: 27