Der SV Eintracht Gommern hatte am Samstag kein Glück und verlor die Fußball-Landesklasse 2-Partie gegen den TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens mit 0:3 (0:1).

Gommern/MTU. Das war kein erfreulicher Spieltag für Florian Sprengler. Der Trainer von Gommern musste seine Mannschaft bei einer 0:3 (0:1)-Niederlage gegen Kleinmühlingen/Zens beobachten.

Nach lediglich 21 Minuten schoss Felix Günther das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand. In der zweiten Halbzeit musste der Schiedsrichter handeln. Der TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens kassierte einmal Gelb (69.). Der SV Eintracht Gommern hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Florian Sprengler. Das zweite Tor konnten die Bördeländer in der zweiten Spielhälfte nachlegen: Diesmal setzte Tom Richter den Ball ins Netz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.02.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Gommern

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 17

Minute 82: SV Eintracht Gommern liegt 0:2 zurück

Nur kurz darauf gelang es Kevin Junge, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 0:3 auszubauen (85.). In Spielminute 89 handelte sich der SV Eintracht Gommern noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: SV Eintracht Gommern – TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens

SV Eintracht Gommern: Bellach – L. Schmidt, Randel, Schellbach, C. Werban (32. V. Werban), Napiontek, Thiem, Kunitschke, Von Saleski (58. Adelheim), Sindermann, Thauß (3. Schäfer)

TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens: Kröplin – Hamel (63. Junge), Pflug, Zöbisch (88. Baartz), Richter, Stüber, Stegemann, Braunert, Kietzmann (78. Seydlitz), Kemp, Günther

Tore: 0:1 Felix Günther (21.), 0:2 Tom Richter (82.), 0:3 Kevin Junge (85.); Schiedsrichter: Peter Von Elsner (Magdeburg); Assistenten: Tim Polten, Leonard Lindner; Zuschauer: 57