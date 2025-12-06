Fußball-Landesklasse 2: Der Heimbonus half dem TSV Niederndodeleben am Samstag nicht, als er sich vor 104 Zuschauern mit 0:2 (0:1) gegen die TSG Grün-Weiß Möser I geschlagen geben musste.

Irxleben/MTU. Das war kein erfreulicher Spieltag für Felix Narr. Der Trainer von Niederndodeleben musste seine Mannschaft bei einer 0:2 (0:1)-Niederlage gegen Möser beobachten.

Die Partie blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 33 Minuten schoss Willi Küllmey das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 16.00 Uhr

Austragungsort: Irxleben

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 14

Minute 90+5: TSV Niederndodeleben liegt 0:2 zurück

Im weiteren Spielverlauf musste der Schiedsrichter zur Tat schreiten. Der TSV Niederndodeleben kassierte dreimal Gelb. Die TSG Grün-Weiß Möser I spielte nicht so forsch. Eine Gelbe Karte für das Team von Jens Strübing.

Nachspielzeit: Das Spiel schien schon entschieden, da gelang es Kevin Kloska, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 0:2 zu festigen (90.+5). Der TSV Niederndodeleben rutschte auf Platz drei.

Aufstellung und Statistik: TSV Niederndodeleben – TSG Grün-Weiß Möser I

TSV Niederndodeleben: Willner – Bittner, Lüddeckens, Dreiling, Frank, Gottschalk, Komorous (68. Bergmann), Biermanski, Ahlemann, Schott, Müller (72. Farkas)

TSG Grün-Weiß Möser I: Rudolf – Nord (55. Eickhoff), Rieche (68. Friedhoff), Kloska, Thiele, Kloska, Jentzsch, Rick, Küllmey, Moratschke (87. Fähse), Pilz

Tore: 0:1 Willi Küllmey (33.), 0:2 Kevin Kloska (90.+5); Schiedsrichter: Christian Braun (Stendal); Assistenten: Ferdinand Aue, Mejd Mirza; Zuschauer: 104