Fußball-Landesklasse 2: Der Heimvorteil half dem TuS 1860 Magdeburg-Neustadt am Samstag nicht, als er sich vor 58 Fans mit 2:4 (1:3) gegen den Eilslebener SV geschlagen geben musste.

Robert Niebuhr traf für den Eilslebener SV in Minute 16 und brachte so die Gastgeber ins Hintertreffen. Die Eilslebener legten nur wenige Minuten später nach. Wieder war Niebuhr der Torschütze (19.).

Minute 19: TuS 1860 Magdeburg-Neustadt liegt 0:2 zurück

Im Laufe der folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der TuS 1860 Magdeburg-Neustadt steckte einmal Gelb ein. Tor Nummer drei schoss Philipp Christian Kutz für Magdeburg-Neustadt (26.). Die Partie blieb spannend. Marlon Badeleben (Eilsleben) traf in Minute 40. Mats-Arne Koopmann traf für Magdeburg-Neustadt (66). Spielstand 3:2 für den Eilslebener SV.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.02.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 17

Innerhalb der folgenden Minuten musste der Schiedsrichter wieder handeln. Der TuS 1860 Magdeburg-Neustadt musste noch einmal Gelb hinnehmen.

30 Minuten nach der Pause konnte Carlo Bernd Köhler (Eilsleben) den Ball über die Linie bringen (75.). Mit 4:2 gingen die Eilslebener als Sieger vom Platz. Die Gegner vom TuS 1860 Magdeburg-Neustadt beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte.

Aufstellung und Statistik: TuS 1860 Magdeburg-Neustadt – Eilslebener SV

TuS 1860 Magdeburg-Neustadt: Schneider – Richard, Kutz, Alali Alhamad, Schulz, Aldinar (81. Hejhemo), Oeding, Niemann, Simon (46. Zarek), Koopmann, Wald (76. Ladewig)

Eilslebener SV: Schmidtke – Bach, Matthies (64. Köhler), Badeleben, Jakobs (82. Weber), Hasse (73. Falk), Hampel (85. Roloff), Bockwoldt, Wittek, Niebuhr, Haus (54. Ruprecht)

Tore: 0:1 Robert Niebuhr (16.), 0:2 Robert Niebuhr (19.), 1:2 Philipp Christian Kutz (26.), 1:3 Marlon Badeleben (40.), 2:3 Mats-Arne Koopmann (66.), 2:4 Carlo Bernd Köhler (75.); Schiedsrichter: Thorsten Ebeling (Gardelegen); Assistenten: Willi Böhme, Oskar Müller; Zuschauer: 58