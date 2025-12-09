Einen 2:1 (1:0)-Heimerfolg gegen die SV Union Heyrothsberge heimste der Osterweddinger SV am 13. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 ein.

Sülzetal/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Samstag den 62 Besuchern auf dem Sportplatz Osterweddingen geboten. Die Osterweddinger waren den Gästen aus Heyrothsberge mit 2:1 (1:0) knapp überlegen.

Mathias Loof (Osterweddinger SV) netzte nach 24 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. In der zweiten Halbzeit setzte Osterwedding noch einen drauf: In Minute 62 wurde das zweite Tor durch Philipp Nakoinz erzielt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 29.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Sülzetal

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 13

Minute 62: Osterweddinger SV führt mit zwei Toren

Beide Teams wechselten in der verbliebenen Spielzeit nochmal aus. Yven Chris Gebhardt wurde für Bastian Falkenberg eingesetzt und Manuel Hübler für Rico Müller. Auf der Gastseite räumten Alexander Vasükov für Daniel Gropius und Johannes Wöhler für Jean-Luca Sensenschmidt den Platz. Für die Auswärtsmannschaft sollte sich die Aktion lohnen.

Nachspielzeit: Das Spiel schien schon entschieden, da gelang es Jakob Theodor Hrachowitz, den Ball ins Netz zu befördern und den Biederitzern noch ein Tor zu verschaffen (90.+2). In Spielminute 92 handelte sich die SV Union Heyrothsberge noch eine Gelbe Karte ein. Der Osterweddinger SV hat sich somit Platz fünf gesichert.

Aufstellung und Statistik: Osterweddinger SV – SV Union Heyrothsberge

Osterweddinger SV: Steinwerth – Magel, Falkenberg (73. Gebhardt), Nakoinz (90. Vatterrott), Koch, Müller (82. Hübler), Nölle (88. Dziobek), Schulze, Loof, Klaus, Embach

SV Union Heyrothsberge: Biegelmeier – Voelckel, Marth, Schulze (81. Hrachowitz), Schlüter, Fritz, Vogel, Möser, Vasükov (68. Gropius), Taube, Wöhler (78. Sensenschmidt)

Tore: 1:0 Mathias Loof (24.), 2:0 Philipp Nakoinz (62.), 2:1 Jakob Theodor Hrachowitz (90.+2); Schiedsrichter: Jan Strzelecki (Ilsenburg); Assistenten: Meike Scholze, Sven Förster; Zuschauer: 62