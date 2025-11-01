Am 10. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 durfte sich der Osterweddinger SV vor 70 Zuschauern über einen soliden 3:1 (1:0)-Sieg gegen den TuS 1860 Magdeburg-Neustadt freuen.

Sülzetal/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Samstag den 70 Besuchern auf dem Sportplatz Osterweddingen geboten. Die Osterweddinger setzten sich souverän mit 3:1 (1:0) gegen die Gäste aus Magdeburg-Neustadt durch.

Philipp Nakoinz (Osterweddinger SV) netzte 16 Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Erst nach dem Seitenwechsel konnten sich die Magdeburger revanchieren: In Minute 57 wurde das Gegentor durch Pascal Harald Schmidt erzielt.

Osterweddinger SV und TuS 1860 Magdeburg-Neustadt – 1:1 in Minute 57

Unentschieden. Osterweddings Manuel Hübler konnte seinem Team in Minute 77 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Sülzetal

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 10

Bereits drei Spielminuten später konnte Tom Robin Koch (Osterwedding) den Ball mit einem Strafstoß über die Linie bringen (80.). Mit 3:1 verließen die Osterweddinger den Platz als Sieger. In Spielminute 91 handelte sich der TuS 1860 Magdeburg-Neustadt noch eine Gelbe Karte ein. Der Osterweddinger SV sicherte sich somit Platz zehn.

Aufstellung und Statistik: Osterweddinger SV – TuS 1860 Magdeburg-Neustadt

Osterweddinger SV: Steinwerth – Nölle (76. Hübler), Embach (86. Reuter), Iser, Koch, Vatterrott (46. Loof), Klaus, Falkenberg, Nakoinz, Barkowski, Schulze

TuS 1860 Magdeburg-Neustadt: Brachwitz – Niemann, Fischer, Hildebrandt, Simon, Schmidt, Wald (24. Iyamu), Oeding, Alali Alhamad, Klawunn (67. Rohde), Schulz

Tore: 1:0 Philipp Nakoinz (16.), 1:1 Pascal Harald Schmidt (57.), 2:1 Manuel Hübler (77.), 3:1 Tom Robin Koch (80.); Schiedsrichter: Wolf Tilmann Hesselbach (Zilly); Assistenten: Niclas Pöschel, Sven Ferchland; Zuschauer: 70