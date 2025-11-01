Am 10. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 durfte sich der Osterweddinger SV vor 70 Fußballfans über einen soliden 3:1 (1:0)-Erfolg gegen den TuS 1860 Magdeburg-Neustadt freuen.

Sülzetal/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Samstag den 70 Besuchern auf dem Sportplatz Osterweddingen geboten. Die Osterweddinger setzten sich souverän mit 3:1 (1:0) gegen die Gäste aus Magdeburg-Neustadt durch.

Nach 16 Minuten schoss Philipp Nakoinz das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand. Die Osterweddinger konterten in der zweiten Halbzeit. Diesmal war Pascal Harald Schmidt der Torschütze (57.).

1:1 im Duell zwischen Osterweddinger SV und TuS 1860 Magdeburg-Neustadt – Minute 57

Unentschieden. Osterweddings Manuel Hübler konnte seinem Team in Minute 77 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Sülzetal

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 10

Nur drei Minuten darauf konnte Tom Robin Koch (Osterwedding) den Ball mit einem Strafstoß über die Linie bringen (80.). Mit 3:1 gingen die Osterweddinger als Sieger vom Platz. In Spielminute 91 handelte sich der TuS 1860 Magdeburg-Neustadt noch eine Gelbe Karte ein. Der Osterweddinger SV hat sich somit Platz zehn gesichert.

Aufstellung und Statistik: Osterweddinger SV – TuS 1860 Magdeburg-Neustadt

Osterweddinger SV: Steinwerth – Falkenberg, Schulze, Embach (86. Reuter), Koch, Nakoinz, Vatterrott (46. Loof), Klaus, Iser, Barkowski, Nölle (76. Hübler)

TuS 1860 Magdeburg-Neustadt: Brachwitz – Hildebrandt, Schmidt, Klawunn (67. Rohde), Schulz, Alali Alhamad, Oeding, Wald (24. Iyamu), Niemann, Fischer, Simon

Tore: 1:0 Philipp Nakoinz (16.), 1:1 Pascal Harald Schmidt (57.), 2:1 Manuel Hübler (77.), 3:1 Tom Robin Koch (80.); Schiedsrichter: Wolf Tilmann Hesselbach (Zilly); Assistenten: Niclas Pöschel, Sven Ferchland; Zuschauer: 70