Dem Osterweddinger SV gelang es am 16. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2, den SV Seilerwiesen Magdeburg mit 3:1 (0:1) zu besiegen. 64 Fans verfolgten das Spiel live vor Ort.

Sülzetal/MTU. Im Spiel zwischen Osterwedding und Magdeburg am vergangenen Samstag konnten die Hausherren nach einem Rückstand die Kontrolle gewinnen und den Gegner bezwingen. Das Match endete mit einem 3:1 (0:1)-Erfolg für die Gastgeber.

Bevor das erste Tor fiel, verteilte Schiri Maik Luca Gawantka (Timmenrode) zwei Gelbe Karten an die Osterweddinger (16., 24.). Die Erlösung am Ende der ersten Halbzeit kam für die Mannschaft von Christian-Gabriel Gropius, als Kai Rathsack für Magdeburg traf und nach einer bis dahin ersten Spielhälfte ohne Treffer in Minute 44 dann die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Während des Spiels griff der Schiri nochmals in die Tasche. Der Osterweddinger SV kassierte noch einmal Gelb (57.). Erst nach dem Seitenwechsel konnten sich die Osterweddinger revanchieren: In Minute 70 wurde das Gegentor durch Oskar Yannik Schulze erzielt.

1:1 Ausgleich im Spiel Osterweddinger SV gegen SV Seilerwiesen Magdeburg – 70. Minute

Innerhalb der folgenden Minuten griff der Schiri erneut in die Tasche. Der SV Seilerwiesen Magdeburg steckte jetzt einmal Gelb ein. Unentschieden. Osterweddings Manuel Hübler konnte seinem Team in Minute 83 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.02.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Sülzetal

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 16

Am Ende des Duells sollte es dem Osterweddinger SV noch einmal gelingen: Das Spiel war schon zwei Minuten in der Nachspielzeit, als Schulze den Ball erneut hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 3:1 verfestigte (90.+2). Damit war der Erfolg der Osterweddinger entschieden.

Aufstellung und Statistik: Osterweddinger SV – SV Seilerwiesen Magdeburg

Osterweddinger SV: Steinwerth – Dziobek (75. Hübler), Nölle, Barkowski, Falkenberg, Klaus, Iser (75. Koch), Schulze (90. Suchanek), Magel, Reuter, Müller (46. Loof)

SV Seilerwiesen Magdeburg: Gleiß – Seegers, Skorsetz, Rittmeister, Meyer (46. Brandt), Dreiling, Gropius, Grzenda, Theele (77. Hornbach), Rathsack, Schröder

Tore: 0:1 Kai Rathsack (44.), 1:1 Oskar Yannik Schulze (70.), 2:1 Manuel Hübler (83.), 3:1 Oskar Yannik Schulze (90.+2); Schiedsrichter: Maik Luca Gawantka (Timmenrode); Assistenten: Mario Gawantka, Frank Liedicke; Zuschauer: 64