Einen 2:1 (1:0)-Heimsieg gegen die SV Union Heyrothsberge fuhr der Osterweddinger SV am 13. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 ein.

Sülzetal/MTU. Die 62 Besucher auf dem Sportplatz Osterweddingen haben am Samstag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Osterweddinger besiegten das Team aus Heyrothsberge mit 2:1 (1:0) knapp.

Es waren schon 24 Minuten des Spiels vergangen, als Mathias Loof für Osterwedding traf und dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Die Osterweddinger legten in der zweiten Halbzeit nach. Diesmal war Philipp Nakoinz der Torschütze (62.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 29.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Sülzetal

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 13

Osterweddinger SV in Minute 62 2:0 in Führung

Beide Teams wechselten in der verbliebenen Spielzeit nochmal aus. Yven Chris Gebhardt wurde für Bastian Falkenberg eingesetzt und Manuel Hübler für Rico Müller. Auf der Gastseite verließen Alexander Vasükov für Daniel Gropius und Johannes Wöhler für Jean-Luca Sensenschmidt den Platz. Für die Auswärtsmannschaft sollte sich die Aktion lohnen.

In der Nachspielzeit nutzte die SV Union Heyrothsberge doch noch die Gelegenheit. In der zweiten Minute konnte Jakob Theodor Hrachowitz (Heyrothsberge) den Ball über die Linie bringen und noch ein Tor für das Team aus Heyrothsberge erzielen (90.+2). In Spielminute 92 handelte sich die SV Union Heyrothsberge noch eine Gelbe Karte ein. Die Osterweddinger haben sich somit Platz fünf gesichert.

Aufstellung und Statistik: Osterweddinger SV – SV Union Heyrothsberge

Osterweddinger SV: Steinwerth – Loof, Koch, Nakoinz (90. Vatterrott), Schulze, Magel, Müller (82. Hübler), Nölle (88. Dziobek), Klaus, Embach, Falkenberg (73. Gebhardt)

SV Union Heyrothsberge: Biegelmeier – Marth, Vasükov (68. Gropius), Taube, Vogel, Möser, Schulze (81. Hrachowitz), Voelckel, Wöhler (78. Sensenschmidt), Fritz, Schlüter

Tore: 1:0 Mathias Loof (24.), 2:0 Philipp Nakoinz (62.), 2:1 Jakob Theodor Hrachowitz (90.+2); Schiedsrichter: Jan Strzelecki (Ilsenburg); Assistenten: Meike Scholze, Sven Förster; Zuschauer: 62