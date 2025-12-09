Einen 2:1 (1:0)-Heimerfolg gegen die SV Union Heyrothsberge fuhr der Osterweddinger SV am 13. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 ein.

Sülzetal/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Samstag den 62 Besuchern auf dem Sportplatz Osterweddingen geboten. Die Osterweddinger setzten sich knapp mit 2:1 (1:0) gegen die Gäste aus Heyrothsberge durch.

Mathias Loof (Osterweddinger SV) netzte nach 24 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Das zweite Tor konnten die Osterweddinger in der zweiten Spielhälfte nachlegen: Diesmal setzte Philipp Nakoinz den Ball ins Netz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 29.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Sülzetal

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 13

Osterweddinger SV führt nach 62 Minuten 2:0

Beide Teams wechselten in der verbliebenen Spielzeit nochmal aus. Yven Chris Gebhardt wurde für Bastian Falkenberg eingesetzt und Manuel Hübler für Rico Müller. Auf der Gastseite räumten Alexander Vasükov für Daniel Gropius und Johannes Wöhler für Jean-Luca Sensenschmidt den Platz. Für die Auswärtsmannschaft sollte sich die Aktion lohnen.

In der Nachspielzeit nutzte die SV Union Heyrothsberge doch noch die Gelegenheit. In der zweiten Spielminute konnte Jakob Theodor Hrachowitz (Heyrothsberge) den Ball über die Linie bringen und noch ein Tor für das Team aus Heyrothsberge erzielen (90.+2). In Spielminute 92 handelte sich die SV Union Heyrothsberge noch eine Gelbe Karte ein. Die Osterweddinger haben sich somit Platz fünf gesichert.

Aufstellung und Statistik: Osterweddinger SV – SV Union Heyrothsberge

Osterweddinger SV: Steinwerth – Embach, Loof, Schulze, Magel, Koch, Müller (82. Hübler), Falkenberg (73. Gebhardt), Nölle (88. Dziobek), Nakoinz (90. Vatterrott), Klaus

SV Union Heyrothsberge: Biegelmeier – Voelckel, Wöhler (78. Sensenschmidt), Möser, Taube, Schulze (81. Hrachowitz), Vasükov (68. Gropius), Vogel, Marth, Fritz, Schlüter

Tore: 1:0 Mathias Loof (24.), 2:0 Philipp Nakoinz (62.), 2:1 Jakob Theodor Hrachowitz (90.+2); Schiedsrichter: Jan Strzelecki (Ilsenburg); Assistenten: Meike Scholze, Sven Förster; Zuschauer: 62