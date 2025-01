Einen überragenden Sieg in der Fußball-Landesklasse 2 erzielten Sven Sablotny und sein Team Osterweddinger SV gegen den SV Eintracht Gommern – die überlegene Leistung spiegelt sich in einem 6:1 (3:0) wider.

Bevor das erste Tor fiel, zeigte Schiri Wolf Tilmann Hesselbach (Zilly) eine Gelbe Karte an die Gäste (6.). In Minute 23 schoss Philipp Nakoinz das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand. Während des Spiels musste der Schiedsrichter zum wiederholten Male eingreifen. Der SV Eintracht Gommern musste noch einmal Gelb hinnehmen (38.). Die Osterweddinger legten in der 45. Spielminute nach. Wieder war Nakoinz der Torschütze.

Doppelpack von Philipp Nakoinz bringt Osterweddinger SV 2:0 in Führung – Minute 45

Der Siegeszug der Osterweddinger brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Sven Sablotny im gegnerischen Tor. Philipp-Peer Magel traf in der ersten Nachspielminute der ersten Halbzeit, Nakoinz in Minute 49, Tom Robin Koch in Minute 55 und Niclas Zabel in Minute 75. Spielstand 6:0 für den Osterweddinger SV.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 07.12.2024, 13.00 Uhr

Austragungsort: Sülzetal

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 14

Einen Wermutstropfen mussten die Osterweddinger am Ende des Spiels noch erdulden. In der ersten Nachspielminute lenkte Christoph Bennet Helmholz den Ball unglücklich ins eigene Tor und schmälerte so den Erfolg seiner Mannschaft. Dennoch gingen sie als Sieger vom Platz. Der Osterweddinger SV sicherte sich somit Platz zwei.

Aufstellung und Statistik: Osterweddinger SV – SV Eintracht Gommern

Osterweddinger SV: Helmholz – Müller (46. Nölle), Iser (85. Weber), Krull (83. Embach), Barkowski, Schulze (62. Zabel), Herrmanns, Magel, Nakoinz, Loof (62. Gläser), Koch

SV Eintracht Gommern: Kuplich – Hoppe, Tuente, Sindermann, Tuente, Kunitschke, Schulz, Bea, Arndt, Randel, Von Saleski

Tore: 1:0 Philipp Nakoinz (23.), 2:0 Philipp Nakoinz (45.), 3:0 Philipp-Peer Magel (45.+1), 4:0 Philipp Nakoinz (49.), 5:0 Tom Robin Koch (55.), 6:0 Niclas Zabel (75.), 6:1 Christoph Bennet Helmholz (90.+1); Schiedsrichter: Wolf Tilmann Hesselbach (Zilly); Assistenten: Meike Scholze, Lenny-Lucien Peschel; Zuschauer: 66