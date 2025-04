Am 23. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 glückte dem Osterweddinger SV ein 3:2 (0:2)-Heimsieg über den SSV Samswegen.

Sülzetal/MTU. Am Samstag haben sich der Osterweddinger SV und der SSV Samswegen geliefert. Das Ergebnis war ein 3:2 (0:2). Osterwedding – Samswegen: Nachdem der Osterweddinger SV an diesem Samstag zunächst einstecken musste, dominierte der Gastgeber den Rest der Partie und eroberte sich den Sieg mit einem Tor in Führung. Endstand: 3:2 (0:2).

Jan-Erik Gamroth (SSV Samswegen) netzte nur drei Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Die Börder legten kurz darauf mit einem zweiten Tor nach. Diesmal war Fabian Lehmann der Torschütze (17.).

17. Minute: Osterweddinger SV mit 0:2 im Rückstand

Osterwedding war zwei Tore im Rückstand. Doch dann wendete sich das Blatt: Spieler Nummer 11 schoss und traf (70.). Der Beginn eines Comebacks. Innerhalb der nächsten fünf Minuten legte das Team von Sven Sablotny nach und netzte ein weiteres Mal ein (75). Spielstand 2:2.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 12.04.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Sülzetal

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 23

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Erfolg: Es fehlten lediglich sechs Minuten bis zum Abpfiff, als Oskar Yannik Schulze den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und damit den Sieg für das Team aus Osterwedding sicherte (84.).

Aufstellung und Statistik: Osterweddinger SV – SSV Samswegen

Osterweddinger SV: Kiese – Koch, Müller, Loof, Barkowski (25. Krull), Herrmanns, Nölle (73. Mörig), Nakoinz, Iser (60. Embach), Schulze, Magel

SSV Samswegen: Lindemann – Zimmermann (46. Jahns), Schudrowicz, Feyer, Ronge, Gamroth, Wagner, Resch, Bartsch, Lehmann, Kober

Tore: 0:1 Jan-Erik Gamroth (3.), 0:2 Fabian Lehmann (17.), 1:2 Philipp Nakoinz (70.), 2:2 Denny Embach (75.), 3:2 Oskar Yannik Schulze (84.); Schiedsrichter: Hossein Emir Alizadeh (Burg); Assistenten: Tobias Wiebach, Normann Schulz; Zuschauer: 82