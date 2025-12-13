Der Osterweddinger SV sicherte sich am 15. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 einen 2:1 (2:1)-Erfolg gegen den SV Groß Santersleben I.

Sülzetal/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Samstag den 49 Besuchern auf dem Sportplatz Osterweddingen geboten. Die Osterweddinger setzten sich knapp mit 2:1 (2:1) gegen die Gäste aus Groß Santersleben durch.

Yven Chris Gebhardt (Osterweddinger SV) netzte nach 25 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Es dauerte nicht lange, bis das zweite Tor durch Tom Robin Koch (29.) erzielt wurde.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 13.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Sülzetal

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 15

Osterweddinger SV führt mit 2:0 – Minute 29

Kurz vor dem Pausenpfiff konnte Yohanes Tafere (Groß Santersleben) den Ball über die Linie bringen und noch ein Tor für das Team aus Groß Santersleben erzielen (42.).

Aufstellung und Statistik: Osterweddinger SV – SV Groß Santersleben I

Osterweddinger SV: Steinwerth – Falkenberg (15. Müller), Nakoinz, Klaus, Gebhardt, Koch, Schulze, Nölle, Barkowski, Magel, Krull (73. Reuter)

SV Groß Santersleben I: Deumeland – Al Houri, Alicke (46. Eftindjioski), Tafere, Otto, Dressel, Fateh, Lange, Hahn, Kitanoski, Madaus

Tore: 1:0 Yven Chris Gebhardt (25.), 2:0 Tom Robin Koch (29.), 2:1 Yohanes Tafere (42.); Schiedsrichter: Neo Bergmann (Bernburg); Assistenten: Daniel Otto, Sven Wiederhold; Zuschauer: 49