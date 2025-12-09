Am 13. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 gelang dem Osterweddinger SV ein 2:1 (1:0)-Triumph über die SV Union Heyrothsberge.

Sülzetal/MTU. Die 62 Besucher auf dem Sportplatz Osterweddingen haben am Samstag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Osterweddinger besiegten die Gäste aus Heyrothsberge mit 2:1 (1:0) knapp.

Mathias Loof (Osterweddinger SV) netzte nach 24 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. In der zweiten Halbzeit setzte Osterwedding noch einen drauf: In Minute 62 wurde ein weiteres Tor durch Philipp Nakoinz erzielt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 29.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Sülzetal

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 13

Osterweddinger SV mit 2:0 vorne – 62. Minute

In der verbliebenen Spielzeit versuchten beide Teams durch Auswechslung nochmal frische Impulse zu setzen. Yven Chris Gebhardt kam rein für Bastian Falkenberg und Manuel Hübler für Rico Müller. Auf der Gastseite sprangen Daniel Gropius für Alexander Vasükov und Jean-Luca Sensenschmidt für Johannes Wöhler ein. Eine Aktion, die sich für die Auswärtsmannschaft auszahlen sollte.

Nachspielzeit: Das Spiel war so gut wie vorbei, da gelang es Jakob Theodor Hrachowitz, den Ball ins Netz zu befördern und den Biederitzern noch ein Tor zu verschaffen (90.+2). In Spielminute 92 handelte sich die SV Union Heyrothsberge noch eine Gelbe Karte ein. Die Osterweddinger sicherten sich somit Platz fünf.

Aufstellung und Statistik: Osterweddinger SV – SV Union Heyrothsberge

Osterweddinger SV: Steinwerth – Magel, Loof, Falkenberg (73. Gebhardt), Koch, Müller (82. Hübler), Embach, Nakoinz (90. Vatterrott), Klaus, Schulze, Nölle (88. Dziobek)

SV Union Heyrothsberge: Biegelmeier – Wöhler (78. Sensenschmidt), Schlüter, Vasükov (68. Gropius), Schulze (81. Hrachowitz), Voelckel, Möser, Taube, Vogel, Fritz, Marth

Tore: 1:0 Mathias Loof (24.), 2:0 Philipp Nakoinz (62.), 2:1 Jakob Theodor Hrachowitz (90.+2); Schiedsrichter: Jan Strzelecki (Ilsenburg); Assistenten: Meike Scholze, Sven Förster; Zuschauer: 62