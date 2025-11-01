Der Osterweddinger SV errang am 10. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 vor 70 Fußballfans einen klaren 3:1 (1:0)-Sieg gegen den TuS 1860 Magdeburg-Neustadt.

Sülzetal/MTU. Die 70 Besucher auf dem Sportplatz Osterweddingen haben am Samstag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Osterweddinger schlugen das Team aus Magdeburg-Neustadt mit 3:1 (1:0) souverän.

Nach 16 Minuten schoss Philipp Nakoinz das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand. Das Gegentor konnten die Magdeburger in der zweiten Halbzeit nachlegen: Diesmal setzte Pascal Harald Schmidt den Ball ins Netz.

Minute 57 Osterweddinger SV gleichauf mit TuS 1860 Magdeburg-Neustadt – 1:1

Unentschieden. Osterweddings Manuel Hübler konnte seinem Team in Minute 77 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Sülzetal

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 10

Unmittelbar darauf gelang es Tom Robin Koch, den Ball aus einem Strafstoß ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 3:1 zu erweitern (80.). In Spielminute 91 handelte sich der TuS 1860 Magdeburg-Neustadt noch eine Gelbe Karte ein. Der Osterweddinger SV hat sich somit Platz zehn gesichert.

Aufstellung und Statistik: Osterweddinger SV – TuS 1860 Magdeburg-Neustadt

Osterweddinger SV: Steinwerth – Nölle (76. Hübler), Schulze, Embach (86. Reuter), Koch, Klaus, Vatterrott (46. Loof), Falkenberg, Barkowski, Iser, Nakoinz

TuS 1860 Magdeburg-Neustadt: Brachwitz – Schmidt, Wald (24. Iyamu), Alali Alhamad, Hildebrandt, Fischer, Oeding, Schulz, Klawunn (67. Rohde), Niemann, Simon

Tore: 1:0 Philipp Nakoinz (16.), 1:1 Pascal Harald Schmidt (57.), 2:1 Manuel Hübler (77.), 3:1 Tom Robin Koch (80.); Schiedsrichter: Wolf Tilmann Hesselbach (Zilly); Assistenten: Niclas Pöschel, Sven Ferchland; Zuschauer: 70