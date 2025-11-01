Der Osterweddinger SV erzielte am 10. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 vor 70 Zuschauern einen klaren 3:1 (1:0)-Sieg gegen den TuS 1860 Magdeburg-Neustadt.

Sülzetal/MTU. Die 70 Besucher auf dem Sportplatz Osterweddingen haben am Samstag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Osterweddinger besiegten die Gäste aus Magdeburg-Neustadt mit 3:1 (1:0) souverän.

In Minute 16 schoss Philipp Nakoinz das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen. Erst nach dem Seitenwechsel konnten sich die Magdeburger revanchieren: In Minute 57 wurde das Gegentor durch Pascal Harald Schmidt erzielt.

Minute 57 Osterweddinger SV und TuS 1860 Magdeburg-Neustadt im Gleichstand – 1:1

Unentschieden. Osterweddings Manuel Hübler konnte seinem Team in Minute 77 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Sülzetal

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 10

Nur kurz darauf gelang es Tom Robin Koch, den Ball aus einem Strafstoß ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 3:1 auszubauen (80.). In Spielminute 91 handelte sich der TuS 1860 Magdeburg-Neustadt noch eine Gelbe Karte ein. Die Osterweddinger sicherten sich somit Platz zehn.

Aufstellung und Statistik: Osterweddinger SV – TuS 1860 Magdeburg-Neustadt

Osterweddinger SV: Steinwerth – Klaus, Vatterrott (46. Loof), Nakoinz, Koch, Schulze, Nölle (76. Hübler), Barkowski, Falkenberg, Embach (86. Reuter), Iser

TuS 1860 Magdeburg-Neustadt: Brachwitz – Hildebrandt, Klawunn (67. Rohde), Simon, Schulz, Niemann, Alali Alhamad, Oeding, Schmidt, Wald (24. Iyamu), Fischer

Tore: 1:0 Philipp Nakoinz (16.), 1:1 Pascal Harald Schmidt (57.), 2:1 Manuel Hübler (77.), 3:1 Tom Robin Koch (80.); Schiedsrichter: Wolf Tilmann Hesselbach (Zilly); Assistenten: Niclas Pöschel, Sven Ferchland; Zuschauer: 70