Am 12. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 durfte sich der Roter Stern Sudenburg vor 52 Zuschauern über einen soliden 2:0 (0:0)-Erfolg gegen den SV Eintracht Gommern freuen.

Magdeburg/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Samstag den 52 Besuchern auf dem Sportplatz Dodendorfer Straße geboten. Die Berliner setzten sich souverän mit 2:0 (0:0) gegen die Gäste aus Gommern durch.

Am Ende einer trefferlosen ersten Spielhälfte gingen die Mannschaften ohne Tore in die Pause.

Kurz vor der letzten Phase der zweiten Spielhälfte kam die ersehnte Erlösung für das Team von Patrick Reich, als Michel Unger für Stern traf und in Spielminute 67 dem Gastgeber einen Vorteil sicherte.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 22.11.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 12

99. Minute: Roter Stern Sudenburg baut Führung auf 2:0 aus

In der verbliebenen Spielzeit versuchten die Berliner durch Auswechslung nochmal neue Impulse zu setzen. Rafiullah Moushfiq kam rein für Michel Unger und Janek Subke für Philipp Graupner. Eine Aktion, die sich für die Hausherren auszahlen sollte.

In der Nachspielzeit nutzte der Roter Stern Sudenburg noch einmal die Gelegenheit. In der neunten Minute konnte Rafiullah Moushfiq (Stern) den Ball über die Linie bringen (90.+9). Mit 2:0 gingen die Berliner als Sieger vom Platz.

Aufstellung und Statistik: Roter Stern Sudenburg – SV Eintracht Gommern

Roter Stern Sudenburg: Barth – Abraham (46. Gläser), Graupner (85. Subke), Unger (69. Moushfiq), Hennings (90. Böttcher), Riedel, Pakebusch, Telge, Felgenhauer, Spilgies (59. Zen Al Abeden), Wildenhof

SV Eintracht Gommern: Bellach – Thauß, Schmidt, Engel, Thiem, Hoppe, Von Saleski (90. Bea), Napiontek, Werban, Schellbach, Hübener

Tore: 1:0 Michel Unger (67.), 2:0 Rafiullah Moushfiq (90.+9); Schiedsrichter: Wolf Tilmann Hesselbach (Zilly); Assistenten: Lenny-Lucien Peschel, Matti Pieles; Zuschauer: 52