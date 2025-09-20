Am 5. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 glückte dem Roter Stern Sudenburg ein 4:3 (0:3)-Heimsieg über den SV 1889 Altenweddingen.

Magdeburg/MTU. Der Roter Stern Sudenburg und der SV 1889 Altenweddingen haben sich am Samstag gemessen und trennten sich 4:3 (0:3). Stern – Altenweddingen: Nachdem der Roter Stern Sudenburg an diesem Samstag zunächst verschmerzen musste, dominierte der Gastgeber den Rest der Partie und erkämpfte sich den Sieg mit einem Treffer Vorsprung. Endstand: 4:3 (0:3).

Es waren schon 31 Minuten des Spiels vergangen, als Florian Dethlefsen für Altenweddingen traf und die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Die Sülzetaler legten schon kurze Zeit später nach. Diesmal war Jannes Krüger der Torschütze (32.).

Roter Stern Sudenburg gerät 0:2 ins Hintertreffen – 32. Minute

Die Sülzetaler schafften es, nochmal zu erhöhen. Florian Dethlefsen schoss und traf in Minute 39 zum zweiten Mal. Ärgerlicherweise, aber zunächst ohne Folgen, lenkte der Sülzetaler den Ball in der 61. Minute unglücklich ins eigene Tor. Stück für Stück zogen die Berliner nach. David Abraham schoss und traf in der 64. Spielminute, gefolgt von Gino-Fabien Gläser (82.). Spielstand 3:3.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 5

In der Nachspielzeit nutzte der Roter Stern Sudenburg noch einmal die Gelegenheit. In der vierten Spielminute konnte Marvin Pfitzner (Stern) den Ball über die Linie bringen und damit den entscheidenden Treffer für die Berliner Mannschaft erzielen (90.+4). In Spielminute 96 handelte sich der SV 1889 Altenweddingen noch eine Gelbe Karte ein. Der Roter Stern Sudenburg hat sich somit Platz acht gesichert.

Aufstellung und Statistik: Roter Stern Sudenburg – SV 1889 Altenweddingen

Roter Stern Sudenburg: Barth – Spilgies (46. Unger), Riedel, Abraham (90. Moushfiq), Telge (46. Wildenhof), Gläser (90. Böttcher), Hennings, Pakebusch, Felgenhauer, Schimmelpfennig (65. Pfitzner), Graupner

SV 1889 Altenweddingen: Lucht – Dethlefsen, Sedlak (60. Wendland), Harnau (60. Thielecke), Hanft (77. Thielecke), Deike (22. Selent), Krüger, Tschepe, Winkelmann, Rein (53. Mootz), Schwarz

Tore: 0:1 Florian Dethlefsen (31.), 0:2 Jannes Krüger (32.), 0:3 Florian Dethlefsen (39.), 1:3 Philipp Selent (61.), 2:3 David Abraham (64.), 3:3 Gino-Fabien Gläser (82.), 4:3 Marvin Pfitzner (90.+4); Schiedsrichter: Alexander Zelosko (Königsborn); Assistenten: Normann Schulz, Tobias Wiebach; Zuschauer: 104