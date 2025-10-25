Dem Roter Stern Sudenburg glückte es am 9. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2, den SV Seilerwiesen Magdeburg mit 4:1 (1:0) zu besiegen. 99 Fans verfolgten das Spiel live vor Ort.

Magdeburg/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Samstag den 99 Besuchern auf dem Sportplatz Dodendorfer Straße geboten. Die Berliner waren den Gästen aus Magdeburg mit 4:1 (1:0) souverän überlegen.

Die Erlösung am Ende der ersten Halbzeit kam für die Mannschaft von Patrick Reich, als Michel Unger für Stern traf und nach einer bis dahin ersten Halbzeit ohne Tore in Minute 45 dann dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Das zweite Tor fiel schon kurze Zeit nach dem ersten: Diesmal setzte David Abraham den Ball ins Netz (54.).

54. Minute: Roter Stern Sudenburg mit 2:0 Vorsprung

Der Siegeszug der Berliner brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Patrick Reich im gegnerischen Tor. Gino-Fabien Gläser traf gleich mehrmals – in Minute 66 und 74. Spielstand 4:0 für den Roter Stern Sudenburg.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 9

In der allerletzten Minute konnte Mark Schröder (Magdeburg) den Ball über die Linie bringen und noch ein Tor für das Team aus Magdeburg erzielen (90.).

Aufstellung und Statistik: Roter Stern Sudenburg – SV Seilerwiesen Magdeburg

Roter Stern Sudenburg: Barth – Gläser, Pakebusch, Felgenhauer, Unger (70. Freise), Telge (46. Abraham), Riedel (64. Moushfiq), Wildenhof, Hennings (74. Böttcher), Spilgies (64. Graupner), Schimmelpfennig

SV Seilerwiesen Magdeburg: Gleiß – Tamaan, Meyer, Seegers (69. Lentz), Dreiling, Friedrich (77. Ebeling), Rittmeister, Theele (73. Lüder), Rathsack, Schröder, Skorsetz

Tore: 1:0 Michel Unger (45.), 2:0 David Abraham (54.), 3:0 Gino-Fabien Gläser (66.), 4:0 Gino-Fabien Gläser (74.), 4:1 Mark Schröder (90.); Schiedsrichter: Neo Bergmann (Bernburg); Assistenten: Daniel Otto, Reiner Henze; Zuschauer: 99