Der Roter Stern Sudenburg sicherte sich am 5. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 einen 4:3 (0:3)-Erfolg gegen den SV 1889 Altenweddingen.

Magdeburg/MTU. Der Roter Stern Sudenburg und der SV 1889 Altenweddingen haben sich am Samstag gemessen und trennten sich 4:3 (0:3). In einer schlagartigen Wende hat der Roter Stern Sudenburg nach einem klaren Rückstand den SV 1889 Altenweddingen mit einem 4:3 (0:3) bezwungen.

Das Spiel blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 31 Minuten schoss Florian Dethlefsen das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand. Die Sülzetaler legten nur kurze Zeit später nach. Diesmal war Jannes Krüger der Torschütze (32.).

Roter Stern Sudenburg sieht sich 0:2 im Rückstand – 32. Minute

Dann konnte Altenweddingen einen weiteren Erfolg einsacken. Florian Dethlefsen traf in der 39. Spielminute noch einmal. Ärgerlicherweise, aber zunächst ohne Folgen, lenkte der Sülzetaler den Ball in der 61. Minute unglücklich ins eigene Tor. Die Berliner holten nach und nach auf. David Abraham versenkte den Ball in Minute 64, gefolgt von Gino-Fabien Gläser (82.). Spielstand 3:3.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 5

Nachspielzeit: Das Spiel war so gut wie vorbei, da gelang es Marvin Pfitzner, den Ball ins Netz zu befördern und damit die Partie zugunsten der Berliner zu entscheiden (90.+4). In Spielminute 96 handelte sich der SV 1889 Altenweddingen noch eine Gelbe Karte ein. Die Berliner sicherten sich somit Platz acht.

Aufstellung und Statistik: Roter Stern Sudenburg – SV 1889 Altenweddingen

Roter Stern Sudenburg: Barth – Spilgies (46. Unger), Abraham (90. Moushfiq), Gläser (90. Böttcher), Riedel, Hennings, Pakebusch, Graupner, Schimmelpfennig (65. Pfitzner), Telge (46. Wildenhof), Felgenhauer

SV 1889 Altenweddingen: Lucht – Deike (22. Selent), Tschepe, Krüger, Schwarz, Dethlefsen, Winkelmann, Harnau (60. Thielecke), Hanft (77. Thielecke), Rein (53. Mootz), Sedlak (60. Wendland)

Tore: 0:1 Florian Dethlefsen (31.), 0:2 Jannes Krüger (32.), 0:3 Florian Dethlefsen (39.), 1:3 Philipp Selent (61.), 2:3 David Abraham (64.), 3:3 Gino-Fabien Gläser (82.), 4:3 Marvin Pfitzner (90.+4); Schiedsrichter: Alexander Zelosko (Königsborn); Assistenten: Normann Schulz, Tobias Wiebach; Zuschauer: 104