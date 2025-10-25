Der Roter Stern Sudenburg errang am 9. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 vor 99 Zuschauern einen klaren 4:1 (1:0)-Sieg gegen den SV Seilerwiesen Magdeburg.

Magdeburg/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Samstag den 99 Besuchern auf dem Sportplatz Dodendorfer Straße geboten. Die Berliner waren den Gästen aus Magdeburg mit 4:1 (1:0) souverän überlegen.

Die Erlösung am Ende der ersten Halbzeit kam für die Mannschaft von Patrick Reich, als Michel Unger für Stern traf und nach einer bis dahin ersten Halbzeit ohne Tore in Minute 45 dann dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Die Berliner legten kurz darauf mit einem zweiten Tor nach. Diesmal war David Abraham der Torschütze (54.).

Der Siegeszug der Berliner brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Patrick Reich im gegnerischen Tor. Gino-Fabien Gläser traf gleich mehrmals – in Minute 66 und 74. Spielstand 4:0 für den Roter Stern Sudenburg.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 9

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Torerfolg, als Mark Schröder den Ball über die Torlinie bugsierte und ein Tor für die Elf aus Magdeburg erlangte (90.).

Aufstellung und Statistik: Roter Stern Sudenburg – SV Seilerwiesen Magdeburg

Roter Stern Sudenburg: Barth – Telge (46. Abraham), Pakebusch, Riedel (64. Moushfiq), Schimmelpfennig, Hennings (74. Böttcher), Wildenhof, Spilgies (64. Graupner), Gläser, Unger (70. Freise), Felgenhauer

SV Seilerwiesen Magdeburg: Gleiß – Seegers (69. Lentz), Rathsack, Schröder, Friedrich (77. Ebeling), Tamaan, Rittmeister, Dreiling, Skorsetz, Meyer, Theele (73. Lüder)

Tore: 1:0 Michel Unger (45.), 2:0 David Abraham (54.), 3:0 Gino-Fabien Gläser (66.), 4:0 Gino-Fabien Gläser (74.), 4:1 Mark Schröder (90.); Schiedsrichter: Neo Bergmann (Bernburg); Assistenten: Daniel Otto, Reiner Henze; Zuschauer: 99