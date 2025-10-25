Dem Roter Stern Sudenburg gelang es am 9. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2, den SV Seilerwiesen Magdeburg mit 4:1 (1:0) zu besiegen. 99 Fans verfolgten das Spiel live vor Ort.

Magdeburg/MTU. Die 99 Besucher auf dem Sportplatz Dodendorfer Straße haben am Samstag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Berliner schlugen die Gäste aus Magdeburg mit 4:1 (1:0) souverän.

Die erste Halbzeit verlief sehr ausgeglichen. Erst in den letzten Minuten vor der Pause legte die Elf von Patrick Reich vor: Kurz vor der Halbzeitpause schoss Michel Unger das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (45.). Die Berliner legten bald darauf mit einem zweiten Tor nach. Diesmal war David Abraham der Torschütze (54.).

Roter Stern Sudenburg führt mit 2:0 – Minute 54

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Zwei Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Gino-Fabien Gläser traf gleich mehrmals – in Minute 66 und 74. Spielstand 4:0 für den Roter Stern Sudenburg.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 9

In der 90. Minute gelang es Mark Schröder, den Ball ins Netz zu befördern und den Magdeburgern noch ein Tor zu bescheren (90.).

Aufstellung und Statistik: Roter Stern Sudenburg – SV Seilerwiesen Magdeburg

Roter Stern Sudenburg: Barth – Hennings (74. Böttcher), Schimmelpfennig, Wildenhof, Unger (70. Freise), Riedel (64. Moushfiq), Felgenhauer, Spilgies (64. Graupner), Gläser, Telge (46. Abraham), Pakebusch

SV Seilerwiesen Magdeburg: Gleiß – Theele (73. Lüder), Schröder, Meyer, Tamaan, Rathsack, Rittmeister, Dreiling, Seegers (69. Lentz), Skorsetz, Friedrich (77. Ebeling)

Tore: 1:0 Michel Unger (45.), 2:0 David Abraham (54.), 3:0 Gino-Fabien Gläser (66.), 4:0 Gino-Fabien Gläser (74.), 4:1 Mark Schröder (90.); Schiedsrichter: Neo Bergmann (Bernburg); Assistenten: Daniel Otto, Reiner Henze; Zuschauer: 99