Am 9. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 konnte sich der Roter Stern Sudenburg vor 99 Zuschauern über einen soliden 4:1 (1:0)-Erfolg gegen den SV Seilerwiesen Magdeburg freuen.

Michel Unger (Roter Stern Sudenburg) netzte kurz vor Abpfiff der ersten Spielhälfte, in Minute 45, als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Danach dauerte es nicht lange, bis das zweite Tor durch David Abraham (54.) erzielt wurde.

Der Siegeszug der Berliner brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Patrick Reich im gegnerischen Tor. Gino-Fabien Gläser traf gleich mehrmals – in Minute 66 und 74. Spielstand 4:0 für den Roter Stern Sudenburg.

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 9

In der 90. Minute gelang es Mark Schröder, den Ball ins Netz zu befördern und den Magdeburgern noch ein Tor zu verschaffen (90.).

Aufstellung und Statistik: Roter Stern Sudenburg – SV Seilerwiesen Magdeburg

Roter Stern Sudenburg: Barth – Felgenhauer, Hennings (74. Böttcher), Schimmelpfennig, Spilgies (64. Graupner), Unger (70. Freise), Wildenhof, Gläser, Riedel (64. Moushfiq), Pakebusch, Telge (46. Abraham)

SV Seilerwiesen Magdeburg: Gleiß – Theele (73. Lüder), Rathsack, Seegers (69. Lentz), Skorsetz, Friedrich (77. Ebeling), Meyer, Rittmeister, Tamaan, Schröder, Dreiling

Tore: 1:0 Michel Unger (45.), 2:0 David Abraham (54.), 3:0 Gino-Fabien Gläser (66.), 4:0 Gino-Fabien Gläser (74.), 4:1 Mark Schröder (90.); Schiedsrichter: Neo Bergmann (Bernburg); Assistenten: Daniel Otto, Reiner Henze; Zuschauer: 99