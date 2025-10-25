Der Roter Stern Sudenburg errang am 9. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 vor 99 Zuschauern einen klaren 4:1 (1:0)-Sieg gegen den SV Seilerwiesen Magdeburg.

Die erste Halbzeit verlief sehr ausgeglichen. Erst in den letzten Minuten vor der Pause legte die Elf von Patrick Reich vor: Kurz vor der Halbzeitpause schoss Michel Unger das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (45.). Die Berliner legten kurz darauf mit einem zweiten Treffer nach. Diesmal war David Abraham der Torschütze (54.).

Der Siegeszug der Berliner brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Patrick Reich im gegnerischen Tor. Gino-Fabien Gläser traf gleich mehrmals – in Minute 66 und 74. Spielstand 4:0 für den Roter Stern Sudenburg.

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 9

Auf den letzten Drücker, in der 90. Minute konnte Mark Schröder (Magdeburg) den Ball über die Linie bringen und noch ein Tor für das Team aus Magdeburg erzielen (90.).

Aufstellung und Statistik: Roter Stern Sudenburg – SV Seilerwiesen Magdeburg

Roter Stern Sudenburg: Barth – Telge (46. Abraham), Gläser, Spilgies (64. Graupner), Felgenhauer, Wildenhof, Riedel (64. Moushfiq), Schimmelpfennig, Pakebusch, Hennings (74. Böttcher), Unger (70. Freise)

SV Seilerwiesen Magdeburg: Gleiß – Schröder, Friedrich (77. Ebeling), Rittmeister, Rathsack, Seegers (69. Lentz), Skorsetz, Dreiling, Theele (73. Lüder), Tamaan, Meyer

Tore: 1:0 Michel Unger (45.), 2:0 David Abraham (54.), 3:0 Gino-Fabien Gläser (66.), 4:0 Gino-Fabien Gläser (74.), 4:1 Mark Schröder (90.); Schiedsrichter: Neo Bergmann (Bernburg); Assistenten: Daniel Otto, Reiner Henze; Zuschauer: 99