Am 5. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 gelang dem Roter Stern Sudenburg ein 4:3 (0:3)-Triumph über den SV 1889 Altenweddingen.

Magdeburg/MTU. Der Roter Stern Sudenburg und der SV 1889 Altenweddingen haben sich am Samstag gemessen und trennten sich 4:3 (0:3). Stern – Altenweddingen: Nachdem der Roter Stern Sudenburg an diesem Samstag zunächst verschmerzen musste, dominierte der Gastgeber den Rest der Partie und erkämpfte sich den Sieg mit einem Tor in Führung. Endstand: 4:3 (0:3).

Es waren bereits 31 Minuten des Spiels vergangen, als Florian Dethlefsen für Altenweddingen traf und die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Die Sülzetaler legten nur wenige Minuten später nach. Diesmal war Jannes Krüger der Torschütze (32.).

Roter Stern Sudenburg sieht sich 0:2 im Rückstand – Minute 32

Dann konnte Altenweddingen noch einen Erfolg einsacken. Florian Dethlefsen traf in der 39. Spielminute noch einmal. Ärgerlicherweise, aber zunächst ohne Folgen, lenkte der Sülzetaler den Ball in der 61. Minute unglücklich ins eigene Tor. Stück für Stück zogen die Berliner nach. David Abraham versenkte den Ball in der 64. Minute, gefolgt von Gino-Fabien Gläser (82.). Spielstand 3:3.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 5

Nachspielzeit: Das Spiel schien schon entschieden, da gelang es Marvin Pfitzner, den Ball ins Netz zu befördern und damit dem Berliner Team den Sieg zu bescheren (90.+4). In Spielminute 96 handelte sich der SV 1889 Altenweddingen noch eine Gelbe Karte ein. Der Roter Stern Sudenburg sicherte sich somit Platz acht.

Aufstellung und Statistik: Roter Stern Sudenburg – SV 1889 Altenweddingen

Roter Stern Sudenburg: Barth – Telge (46. Wildenhof), Pakebusch, Spilgies (46. Unger), Graupner, Hennings, Gläser (90. Böttcher), Abraham (90. Moushfiq), Riedel, Felgenhauer, Schimmelpfennig (65. Pfitzner)

SV 1889 Altenweddingen: Lucht – Krüger, Sedlak (60. Wendland), Dethlefsen, Harnau (60. Thielecke), Tschepe, Rein (53. Mootz), Deike (22. Selent), Schwarz, Hanft (77. Thielecke), Winkelmann

Tore: 0:1 Florian Dethlefsen (31.), 0:2 Jannes Krüger (32.), 0:3 Florian Dethlefsen (39.), 1:3 Philipp Selent (61.), 2:3 David Abraham (64.), 3:3 Gino-Fabien Gläser (82.), 4:3 Marvin Pfitzner (90.+4); Schiedsrichter: Alexander Zelosko (Königsborn); Assistenten: Normann Schulz, Tobias Wiebach; Zuschauer: 104