Am 5. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 gelang dem Roter Stern Sudenburg ein 4:3 (0:3)-Triumph über den SV 1889 Altenweddingen.

Magdeburg/MTU. Am Samstag haben sich der Roter Stern Sudenburg und der SV 1889 Altenweddingen geliefert. Das Ergebnis war ein 4:3 (0:3). Stern – Altenweddingen: Nachdem der Roter Stern Sudenburg an diesem Samstag zunächst verschmerzen musste, dominierte der Gastgeber den Rest der Partie und erkämpfte sich den Sieg mit einem Treffer Vorsprung. Endstand: 4:3 (0:3).

Florian Dethlefsen (SV 1889 Altenweddingen) netzte nach 31 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Es dauerte nur wenige Minuten, bis ein weiteres Tor durch Jannes Krüger (32.) erzielt wurde.

Minute 32: Roter Stern Sudenburg liegt 0:2 zurück

Die Sülzetaler bauten ihren Vorsprung erneut aus. Florian Dethlefsen versenkte den Ball in Minute 39 noch einmal. Ärgerlicherweise, aber zunächst ohne Folgen, lenkte der Sülzetaler den Ball in der 61. Minute unglücklich ins eigene Tor. Die Berliner konnten Boden gut machen. David Abraham schoss und traf in der 64. Spielminute, gefolgt von Gino-Fabien Gläser (82.). Spielstand 3:3.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 5

Nachspielzeit: Das Spiel schien schon entschieden, da gelang es Marvin Pfitzner, den Ball ins Netz zu befördern und damit der Berliner Mannschaft den Sieg zu verschaffen (90.+4). In Spielminute 96 handelte sich der SV 1889 Altenweddingen noch eine Gelbe Karte ein. Der Roter Stern Sudenburg sicherte sich somit Platz acht.

Aufstellung und Statistik: Roter Stern Sudenburg – SV 1889 Altenweddingen

Roter Stern Sudenburg: Barth – Graupner, Riedel, Abraham (90. Moushfiq), Felgenhauer, Gläser (90. Böttcher), Schimmelpfennig (65. Pfitzner), Spilgies (46. Unger), Hennings, Pakebusch, Telge (46. Wildenhof)

SV 1889 Altenweddingen: Lucht – Harnau (60. Thielecke), Schwarz, Krüger, Hanft (77. Thielecke), Sedlak (60. Wendland), Rein (53. Mootz), Dethlefsen, Deike (22. Selent), Winkelmann, Tschepe

Tore: 0:1 Florian Dethlefsen (31.), 0:2 Jannes Krüger (32.), 0:3 Florian Dethlefsen (39.), 1:3 Philipp Selent (61.), 2:3 David Abraham (64.), 3:3 Gino-Fabien Gläser (82.), 4:3 Marvin Pfitzner (90.+4); Schiedsrichter: Alexander Zelosko (Königsborn); Assistenten: Normann Schulz, Tobias Wiebach; Zuschauer: 104