Magdeburg/MTU. Der Roter Stern Sudenburg und der SV 1889 Altenweddingen haben sich am Samstag gemessen und trennten sich 4:3 (0:3). In einer unverhofften Wende hat der Roter Stern Sudenburg nach einem deutlichen Rückstand den SV 1889 Altenweddingen mit einem 4:3 (0:3) bezwungen.

Florian Dethlefsen (SV 1889 Altenweddingen) netzte nach 31 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Es dauerte nicht lange, bis ein weiteres Tor durch Jannes Krüger (32.) erzielt wurde.

Minute 32: Roter Stern Sudenburg 0:2 im Hintertreffen

Die Sülzetaler schafften es, nochmal zu erhöhen. Florian Dethlefsen versenkte den Ball in der 39. Spielminute zum zweiten Mal. Ärgerlicherweise, aber zunächst ohne Folgen, lenkte der Sülzetaler den Ball in der 61. Minute unglücklich ins eigene Tor. Stück für Stück zogen die Berliner nach. David Abraham schoss und traf in der 64. Minute, gefolgt von Gino-Fabien Gläser (82.). Spielstand 3:3.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 5

Nachspielzeit: Das Spiel war so gut wie vorbei, da gelang es Marvin Pfitzner, den Ball ins Netz zu befördern und damit der Berliner Mannschaft den Sieg zu verschaffen (90.+4). In Spielminute 96 handelte sich der SV 1889 Altenweddingen noch eine Gelbe Karte ein. Der Roter Stern Sudenburg sicherte sich somit Platz acht.

Aufstellung und Statistik: Roter Stern Sudenburg – SV 1889 Altenweddingen

Roter Stern Sudenburg: Barth – Telge (46. Wildenhof), Riedel, Felgenhauer, Gläser (90. Böttcher), Hennings, Spilgies (46. Unger), Graupner, Abraham (90. Moushfiq), Pakebusch, Schimmelpfennig (65. Pfitzner)

SV 1889 Altenweddingen: Lucht – Krüger, Deike (22. Selent), Hanft (77. Thielecke), Sedlak (60. Wendland), Rein (53. Mootz), Winkelmann, Tschepe, Schwarz, Harnau (60. Thielecke), Dethlefsen

Tore: 0:1 Florian Dethlefsen (31.), 0:2 Jannes Krüger (32.), 0:3 Florian Dethlefsen (39.), 1:3 Philipp Selent (61.), 2:3 David Abraham (64.), 3:3 Gino-Fabien Gläser (82.), 4:3 Marvin Pfitzner (90.+4); Schiedsrichter: Alexander Zelosko (Königsborn); Assistenten: Normann Schulz, Tobias Wiebach; Zuschauer: 104