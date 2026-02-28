Fußball-Landesklasse 2: Am vergangenen Samstag war der Roter Stern Sudenburg gegenüber dem SSV Samswegen 1884 machtlos und wurde 0:2 (0:0) besiegt.

Roter Stern Sudenburg unterliegt auf dem heimischen Platz mit 0:2 gegen SSV Samswegen 1884

Magdeburg/MTU. Das Match zwischen Stern und Samswegen ist mit einer deutlichen 0:2 (0:0)-Niederlage für die Gastgeber geendet.

Diese Partie blieb in der ersten Halbzeit ohne Tore und die Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Kurz nach dem Anpfiff der zweiten Halbzeit schoss Robby Nagel das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen (51.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.02.2026, 15.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 17

Roter Stern Sudenburg hinkt 0:2 hinterher – Minute 80

In Minute 80 fiel der finale Treffer der Partie. 35 Minuten nach der Pause gelang es Spieler Nummer 10, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 0:2 auszubauen (80.). In Spielminute 80 handelte sich der SSV Samswegen 1884 noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: Roter Stern Sudenburg – SSV Samswegen 1884

Roter Stern Sudenburg: Jentsch – Pakebusch, Abraham, Gläser, Riedel, Unger (46. Spilgies), Böttcher, Schimmelpfennig (74. Felgenhauer), Pfitzner (70. Alkhalaf), Hennings, Lüthgarth (46. Moushfiq)

SSV Samswegen 1884: Lindemann – Engler (46. Herbst), Bartsch, Lehmann, Gamroth (85. Jahns), Ermisch, Sonnabend (46. Feyer), Nagel (72. Resch), Wagner, Ronge

Tore: 0:1 Robby Nagel (51.), 0:2 (80.); Zuschauer: 64