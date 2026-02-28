Der Roter Stern Sudenburg hatte am Samstag kein Glück und ergab sich in der Fußball-Landesklasse 2-Partie gegen den SSV Samswegen 1884 mit 0:2 (0:0).

Roter Stern Sudenburg verliert auf dem heimischen Platz mit 0:2 gegen SSV Samswegen 1884

Magdeburg/MTU. Vor 64 Zuschauern hat sich das Team von Patrick Reich mit 0:2 (0:0) gegen Samswegen eine Niederlage eingestehen müssen.

Das Spiel blieb in der ersten Halbzeit ohne Treffer und die Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Kurz nach dem Seitenwechsel schoss Robby Nagel das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand (51.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.02.2026, 15.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 17

Roter Stern Sudenburg liegt 0:2 zurück – 80. Minute

35 Minuten nach der Halbzeitpause konnte Spieler Nummer 10 (Samswegen) den Ball über die Linie bringen (80.). Mit 2:0 verließen die Börder den Platz als Sieger. In Spielminute 80 handelte sich der SSV Samswegen 1884 noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: Roter Stern Sudenburg – SSV Samswegen 1884

Roter Stern Sudenburg: Jentsch – Hennings, Schimmelpfennig (74. Felgenhauer), Pfitzner (70. Alkhalaf), Pakebusch, Gläser, Unger (46. Spilgies), Abraham, Böttcher, Riedel, Lüthgarth (46. Moushfiq)

SSV Samswegen 1884: Lindemann – Engler (46. Herbst), Sonnabend (46. Feyer), Gamroth (85. Jahns), Bartsch, Lehmann, Nagel (72. Resch), Ermisch, Ronge, Wagner

Tore: 0:1 Robby Nagel (51.), 0:2 (80.); Zuschauer: 64