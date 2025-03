Burg/MTU. Vor 50 Zuschauern hat sich das Team von Jürgen Wust mit 0:2 (0:0) gegen Magdeburg geschlagen geben müssen.

Bevor das erste Tor fiel, zückte Schiri Fabian Kopecki (Rochau) zwei Gelbe Karte an die Gäste sowie zwei Gelbe Karte an die Burger (38., 46., 49., 70.). Das Spiel verlief in der ersten Halbzeit ohne Treffer und die beiden Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Auch in der zweiten Halbzeit sah es nicht besser aus. Doch dann schoss Florian Tolle das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen (71.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 29.03.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Burg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 21

SG Blau-Weiß Niegripp liegt 0:2 zurück – 74. Minute

Nur drei Minuten darauf konnte Andre Tiepke (Magdeburg) den Ball über die Linie bringen (74.). Mit 2:0 gingen die Magdeburger als Sieger vom Platz.

Aufstellung und Statistik: SG Blau-Weiß Niegripp – FC Zukunft Magdeburg

SG Blau-Weiß Niegripp: Eschner – Armbruster (72. Kruse), Kramer, Hennig, Provenzano (75. Kliche), Peseke, Sandmann, Lindenblatt (67. Witzel), Schuh, T. Endert, Heisinger

FC Zukunft Magdeburg: Darius – Tolle (82. Paryniuk), Bengsch, Kohlepp (71. Krühne-Ploetz), Weigmann, Renning, Tiepke, Weidemann (88. Hotopp), Rosa, Mishchuk, Schaar

Tore: 0:1 Florian Tolle (71.), 0:2 Andre Tiepke (74.); Schiedsrichter: Fabian Kopecki (Rochau); Assistenten: Mayk Kopecki, Elfi Schwander; Zuschauer: 50