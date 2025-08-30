Fußball-Landesklasse 2: Der Heimbonus half dem SSV Samswegen 1884 am Samstag nicht, als er sich vor 63 Fans mit 0:2 (0:1) gegen den Roter Stern Sudenburg geschlagen geben musste.

SSV Samswegen 1884 unterliegt auf dem heimischen Platz mit 0:2 gegen Roter Stern Sudenburg

Samswegen/MTU. Das Match zwischen Samswegen und Stern ist mit einer deutlichen 0:2 (0:1)-Niederlage für die Gastgeber geendet.

Michel Unger traf für den Roter Stern Sudenburg in Minute 19 und brachte so die Gastgeber ins Hintertreffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Samswegen

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 2

Minute 52: SSV Samswegen 1884 0:2 im Hintertreffen

In der verbliebenen Zeit bis zur Pause musste der Schiedsrichter intervenieren. Der SSV Samswegen 1884 kassierte zweimal Gelb.

Der letzte Treffer fiel wenige Momente nach der Halbzeitpause. Sieben Minuten nach Anpfiff gelang es Philipp Schimmelpfennig, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 0:2 zu erweitern (52.). Die Gegner vom Roter Stern Sudenburg beendeten die Partie mit einer Gelben Karte.

Aufstellung und Statistik: SSV Samswegen 1884 – Roter Stern Sudenburg

SSV Samswegen 1884: Ronge – Nagel (75. Engler), Feyer, Gamroth, Ermisch, Bartsch, Wagner, Lehmann, Kober, Herbst (57. Sonnabend), Stettin (83. Jahns)

Roter Stern Sudenburg: Barth – Unger (78. Böttcher), Felgenhauer, Graupner, Pakebusch, Hennings, Schimmelpfennig, Gläser (61. Pfitzner), Telge (54. Kreiser), Spilgies, Abraham

Tore: 0:1 Michel Unger (19.), 0:2 Philipp Schimmelpfennig (52.); Schiedsrichter: Alexa Deunert (Stendal); Assistenten: Florian Quaaßdorff, Danilo Babajew; Zuschauer: 63