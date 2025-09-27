Fußball-Landesklasse 2: Am vergangenen Samstag war der SSV Samswegen 1884 gegenüber dem TSV Niederndodeleben machtlos und wurde mit 2:4 (1:1) vom Platz gefegt.

Samswegen/MTU. Am Samstag haben sich der SSV Samswegen 1884 und der TSV Niederndodeleben ein fesselndes Match geliefert. Das Ergebnis war ein 2:4 (1:1).

Schon kurz nach Anpfiff schoss Jan-Erik Gamroth das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (1.). Aber die Niederndodelebener gaben sich nicht so leicht geschlagen: In Minute 31 wurde das Gegentor durch Dean Joel Dreiling erzielt.

31. Minute SSV Samswegen 1884 und TSV Niederndodeleben im Gleichstand – 1:1

Mit einem Spielstand von 1:1 gingen die Teams in die Pause.Die Partie blieb spannend. Treffer Nummer drei schoss Dreiling/Niederndodeleben (47.), gefolgt von Silvio Gottschalk (TSV Niederndodeleben) in Minute 61 und Michel Nötzold (TSV Niederndodeleben) in Minute 66. Spielstand 4:1 für den TSV Niederndodeleben.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Samswegen

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 6

Am Ende der Partie sollte es dem SSV Samswegen 1884 noch einmal gelingen: Das Spiel war schon zwei Minuten in der Nachspielzeit, als Julian Kober den Ball aus einem Strafstoß hinter die gegnerische Linie bugsierte (90.+2). Den Vorsprung der Gegner konnten die Börder aber nicht mehr ausgleichen. In Spielminute 94 handelte sich der SSV Samswegen 1884 noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: SSV Samswegen 1884 – TSV Niederndodeleben

SSV Samswegen 1884: Lindemann – Stettin (73. Engler), Gamroth, Feyer, Lehmann, Ermisch, Wagner, Bartsch, Kober, Herbst (73. Mazlomi), Ismail (62. Sonnabend)

TSV Niederndodeleben: Willner – Müller (56. Bergmann), Dreiling (68. Farkas), Ahlemann, Schott (89. Neumann), Gottschalk (68. Bittner), Lüddeckens, Felgentreff (56. Husnik), Nötzold, Husnik, Jebsen

Tore: 1:0 Jan-Erik Gamroth (1.), 1:1 Dean Joel Dreiling (31.), 1:2 Dean Joel Dreiling (47.), 1:3 Silvio Gottschalk (61.), 1:4 Michel Nötzold (66.), 2:4 Julian Kober (90.+2); Schiedsrichter: Thorsten Ebeling (Gardelegen); Assistenten: Marlon Schwarzlose, Theo Ahlfeld; Zuschauer: 52