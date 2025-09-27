Fußball-Landesklasse 2: In der Partie am Samstag war der SSV Samswegen 1884 gegenüber dem TSV Niederndodeleben machtlos und wurde 2:4 (1:1) besiegt.

SSV Samswegen 1884 verliert auf dem heimischen Platz mit 2:4 gegen TSV Niederndodeleben

Samswegen/MTU. Der SSV Samswegen 1884 und der TSV Niederndodeleben haben sich am Samstag in einem aufregenden Spiel gemessen und trennten sich 2:4 (1:1).

Jan-Erik Gamroth (SSV Samswegen 1884) netzte nur eine Minute nach Anpfiff als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Doch die Niederndodelebener gaben sich nicht so leicht geschlagen: In Minute 31 wurde das Gegentor durch Dean Joel Dreiling erzielt.

SSV Samswegen 1884 Kopf an Kopf mit TSV Niederndodeleben – 1:1 in Minute 31

Mit einem Spielstand von 1:1 gingen die Teams in die Pause.Die Partie blieb spannend. Tor Nummer drei schoss Dreiling/Niederndodeleben (47.), gefolgt von Silvio Gottschalk (TSV Niederndodeleben) in Minute 61 und Michel Nötzold (TSV Niederndodeleben) in Minute 66. Spielstand 4:1 für den TSV Niederndodeleben.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Samswegen

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 6

Nachspielzeit: Das Spiel war so gut wie vorbei, da gelang es Julian Kober, den Ball aus einem Strafstoß ins Netz zu befördern (90.+2). Um die Kontrahenten einzuholen reichte es jedoch nicht mehr. In Spielminute 94 handelte sich der SSV Samswegen 1884 noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: SSV Samswegen 1884 – TSV Niederndodeleben

SSV Samswegen 1884: Lindemann – Herbst (73. Mazlomi), Stettin (73. Engler), Ermisch, Lehmann, Feyer, Bartsch, Gamroth, Wagner, Kober, Ismail (62. Sonnabend)

TSV Niederndodeleben: Willner – Dreiling (68. Farkas), Schott (89. Neumann), Lüddeckens, Nötzold, Husnik, Gottschalk (68. Bittner), Jebsen, Ahlemann, Müller (56. Bergmann), Felgentreff (56. Husnik)

Tore: 1:0 Jan-Erik Gamroth (1.), 1:1 Dean Joel Dreiling (31.), 1:2 Dean Joel Dreiling (47.), 1:3 Silvio Gottschalk (61.), 1:4 Michel Nötzold (66.), 2:4 Julian Kober (90.+2); Schiedsrichter: Thorsten Ebeling (Gardelegen); Assistenten: Marlon Schwarzlose, Theo Ahlfeld; Zuschauer: 52