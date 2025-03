Am 19. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 durfte sich der SSV Samswegen vor 55 Fußballfans über einen soliden 3:0 (2:0)-Sieg gegen die SG Blau-Weiß Gerwisch freuen.

Samswegen/MTU. Die 55 Besucher auf dem Sportplatz haben am Samstag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Börder schlugen das Team aus Gerwisch mit 3:0 (2:0) souverän.

Julian Kober (SSV Samswegen) netzte 23 Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte den Gastgeber mit einem Strafstoß in Führung. Während des Spiels griff der Schiri in die Tasche. Der SSV Samswegen musste einmal Gelb hinnehmen (35.). Die Börder waren aber noch nicht fertig: In Minute 40 wurde ein weiteres Tor durch Paul Schudrowicz erzielt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 08.03.2025, 13.30 Uhr

Austragungsort: Samswegen

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 19

SSV Samswegen in Minute 40 2:0 in Führung

In Minute 68 fiel das letzte Tor der Partie. 23 Minuten nach der Pause gelang es Mohamad Ismail, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 3:0 zu erweitern (68.). Die Gegner vom SSV Samswegen beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte. Die Börder haben sich somit Platz elf gesichert.

Aufstellung und Statistik: SSV Samswegen – SG Blau-Weiß Gerwisch

SSV Samswegen: Lindemann – Engler (78. Beykirch), Wagner, Lemke (87. Zimmermann), Resch, Schudrowicz, Kober, Lehmann, Ismail (90. Dörfel), Gamroth, Ronge

SG Blau-Weiß Gerwisch: Benecke – Gehrmann (87. Matthe), Möser, Jung, Köthnig (32. Deckert), Merten (59. Schrimpf), Grahn, Dake, Siemke, Fritz (75. Brandt), Kattner

Tore: 1:0 Julian Kober (23.), 2:0 Paul Schudrowicz (40.), 3:0 Mohamad Ismail (68.); Schiedsrichter: Julien-Rene Franke (Magdeburg); Assistenten: Ben Riemann, Cedric Kahl; Zuschauer: 55